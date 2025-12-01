Αποτρόπαιο έγκλημα στην Σλοβενία: Ιnfluencer βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Την στραγγάλισε ο πρώην της

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει τη Σλοβενία, καθώς η 31χρονη influencer, Στέφανι Πίπερ, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα σε απομονωμένο δάσος, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν ότι η τραγική ανακάλυψη ήρθε μετά την ομολογία του πρώην συντρόφου της ο οποίος όχι μόνο παραδέχτηκε ότι στραγγάλισε την Στέφανι αλλά υπέδειξε στους αστυνομικούς και το σημείο όπου είχε κρύψει τη σορό της.

Σύμφωνα με την Daily Mail η 31χρονη επέστρεψε στο σπίτι της στη Στυρία το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου, έπειτα από έξοδο με φίλους. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα σε κοντινό της πρόσωπο, ενημερώνοντας ότι έφτασε σπίτι με ασφάλεια. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, έστειλε δεύτερο μήνυμα, στο οποίο ανέφερε πως «νόμιζε ότι άκουσε κάποιον στο κλιμακοστάσιο». Το μήνυμα αυτό ήταν το τελευταίο ίχνος ζωής της.

Το επόμενο πρωί, συγγενείς και συνάδελφοί της άρχισαν να ανησυχούν, καθώς η Πίπερ δεν απαντούσε σε τηλεφωνήματα και μηνύματα. Όταν γείτονες δήλωσαν ότι άκουσαν καβγάδες στο διαμέρισμά της και άλλοι ανέφεραν πως είδαν τον πρώην σύντροφό της να κινείται ύποπτα στο κτίριο, η αστυνομία ενεργοποίησε άμεσα πρωτόκολλο αναζήτησης αγνοουμένων.

Ο δράστης εντοπίστηκε στη Σλοβενία

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν οι αρχές της Σλοβενίας ενημέρωσαν την αυστριακή αστυνομία ότι ένα αυτοκίνητο είχε τυλιχθεί στις φλόγες σε πάρκινγκ καζίνο, κοντά στα αυστρο-σλοβενικά σύνορα.

Το όχημα ανήκε στον πρώην σύντροφο της Πίπερ, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σημείο σε κατάσταση πανικού και συνελήφθη. Οι αρχές ανακάλυψαν ότι είχα ταξιδέψει αρκετές φορές τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες ότι προσπαθούσε να εξαφανίσει το πτώμα της 31χρονης.

Ο ύποπτος έχει ήδη μεταφερθεί από τη Σλοβενία στην Αυστρία, ενώ υπό κράτηση είχαν τεθεί τόσο ο αδελφός όσο και ο πατριός του. Όταν η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.