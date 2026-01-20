Πρώην αστυνομικός μαχαίρωσε τον γιο του - Συνάδελφοί του τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν θανάσιμα

Ήταν Φεβρουάριος 2024 όταν ο 40χρονος αστυνομικός Μάρβιν Μοράλες απολύθηκε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς καθώς τον Οκτώβριο του 2023 είχε πάρει υπερβολική δόση φαιντανύλης μέσα στο τμήμα. Υποστήριξε ότι έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας και ήθελε να αυτοκτονήσει και απολύθηκε από την αστυνομία μετά από εσωτερική έρευνα.



Στις 2 Δεκεμβρίου 2025 εντοπίστηκε να διαφεύγει με όχημα στον αυτοκινητόδρομο Interstate-5. Λίγο νωρίτερα, οι Αρχές είχαν δεχθεί κλήση για ένα παιδί που βρέθηκε μαχαιρωμένο στο σπίτι του στο Έλκ Γκρόουβ, με βασικό ύποπτο τον πατέρα του. Ένα άλλο παιδί, έξι ετών, βρέθηκε στο σπίτι αλλά δεν είχε τραυματιστεί.



Η καταδίωξη κατέληξε όταν το όχημα του Μοράλες έχασε τον έλεγχο και ακινητοποιήθηκε δίπλα σε δέντρο. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί του έδωσαν επανειλημμένες εντολές να βγει από το αυτοκίνητο και να πλησιάσει άοπλος. Αν και αρχικά άφησε ένα αντικείμενο που κρατούσε, στη συνέχεια κινήθηκε ξανά προς το εσωτερικό του οχήματος, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ανοίξουν πυρ. Ο Μοράλες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.





Οι Αρχές ανέφεραν ότι από το σπίτι του έλειπαν πολλά όπλα που ήταν καταχωρημένα στο όνομά του. Τα κίνητρα που οδήγησαν τον πρώην αστυνομικό στη δολοφονία του παιδιού του παραμένουν άγνωστα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας.