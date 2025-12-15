Επίθεση στο Brown: Ελεύθερος ο άνδρας που συνελήφθη ως ύποπτος - Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό

Ελεύθερος πρόκειται να αφεθεί μέσα στη μέρα το πρόσωπο που είχε συλληφθεί ως ύποπτο για το φονικό περιστατικό με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, από την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές και τραυματίστηκαν εννέα, όπως δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής η δήμαρχος του Πρόβιντενς σε συνέντευξη Τύπου.

Ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Ντάνιελ ΜακΚι, ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές επικοινώνησαν με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, πριν από τη σημερινή ανακοίνωση. Ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι δήλωσε: «Το επίπεδο ασφάλειας στην κοινότητά μας παραμένει αμετάβλητο και πιστεύουμε ότι εξακολουθείτε να είστε ασφαλείς στην πόλη μας».

Αρχικά, η αστυνομία είχε αναφέρει ότι ήταν βέβαιη πως το άτομο που είχε τεθεί υπό κράτηση ήταν εκείνο που άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας στον πρώτο όροφο του κτιρίου Barus & Holley του πανεπιστημίου πριν τραπεί σε φυγή.

Τα στοιχεία «δείχνουν πλέον προς διαφορετική κατεύθυνση» λέει ο γενικός εισαγγελέας

Τα στοιχεία «δείχνουν πλέον προς διαφορετική κατεύθυνση», δήλωσε απόψε ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ.

Αρχικά, οι Αρχές δεν είχαν διευκρινίσει ποια στοιχεία οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς, συνταγματάρχης Όσκαρ Πέρες, είχε δηλώσει νωρίτερα στο NBC News ότι η αστυνομία ήταν βέβαιη πως επρόκειτο για τον δράστη των πυροβολισμών.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνχα, δήλωσε στη βραδινή συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση της κράτησης του άνδρα. «Νομίζω πως είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία βάση για να θεωρείται πλέον πρόσωπο ενδιαφέροντος, γι’ αυτό και αφήνεται ελεύθερος», δήλωσε ο Νερόνχα στους δημοσιογράφους.

Αν και ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, οι αρχές επεσήμαναν χθες το βράδυ ότι έχει αρθεί η εντολή που είχαν εκδώσει προς όσους βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του Brown και στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται και να αναζητήσουν καταφύγιο.

Αυτή η ένοπλη επίθεση, η πιο πρόσφατη από τις σχεδόν 400 που έχουν καταγραφεί φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, προκάλεσε σοκ στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Brown. Το πανεπιστήμιο ακύρωσε εξετάσεις αλλά και τα μαθήματα ως το τέλος του έτους.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σμάιλι εξήγησε ότι οι αρχές δεν είχαν ενημερώσει τους συγγενείς όλων των θυμάτων, καθώς κάποιοι από αυτούς ταξίδευαν. Κάλεσε εξάλλου του κατοίκους του Πρόβιντενς να συμμετάσχουν κανονικά στη γιορτή που είχε προγραμματιστεί για χθες το βράδυ στη διάρκεια της οποίας θα φωτιζόταν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και το μενορά για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Αν μπορούμε να μαζευτούμε ως κοινότητα και να στείλουμε λίγο φως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο», σχολίασε.

Βίντεο του υπόπτου

Οι επτά τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση, επεσήμανε ο Σμάιλι, ενώ ένας ακόμη είναι σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση και ο ένατος τραυματίας έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο ένοπλος δράστης τράπηκε σε φυγή αφού άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο μηχανικών και φυσικής Barus & Holley, οι εξωτερικές πόρτες του οποίου ήταν ξεκλείδωτες καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο από ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση, ντυμένο με μαύρα ρούχα να περπατά κοντά στο κτίριο αυτό. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς Τίμοθι Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

Investigators have released security footage of the suspected shooter at Brown University. https://t.co/qKeO4t40uP pic.twitter.com/8a6JFzCZYw — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) December 14, 2025

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ, αλλά συνέβη», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, η Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα είναι φοιτητές.