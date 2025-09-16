Στιγμές τρόμου για ανήλικες στο Αιγάλεω: 32χρονος τις πλησίασε και τις παρενόχλησε σεξουαλικά

Να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του σε δύο ανήλικα κορίτσια επιχείρησε χθες (16/9) το μεσημέρι ένας 32χρονος από τη Συρία, ο οποίος μάλιστα έχει εμπλακεί κατά το παρελθόν και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι κοντά στο σταθμό του Μετρό Αιγάλεω. Αρχικά ο 32χρονος, προσέγγισε μία 14χρονη μαθήτρια, την αγκάλιασε με βία από τη μέση, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο. Η ανήλικη έβαλε τις φωνές ο δράστης τράπηκε σε φυγή.



Συνέχισε, όμως, λίγα λεπτά αργότερα σε κοντινή απόσταση προσέγγισε μία 58χρονη γυναίκα, αρπάζοντας και αυτή από τη μέση, κολλώντας το σώμα του στο δικό της και ξεφυσώντας στο πρόσωπό της. Πρόκειται για πράξεις, που όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές στο flash.gr δείχνουν άτομο διαταραγμένο και ενδεχομένως με ψυχιατρικά προβλήματα.



Ο 32χρονος από τη Συρία, δεν σταμάτησε εκεί καθώς ακολούθησε μία 17χρονη κοπέλα μέχρι την πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει, κάνοντας κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και να προβεί σε άσεμνες πράξεις. Η ανήλικη έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα να τραπεί και πάλι σε φυγή.



Τελικά, στη συμβολή των οδών Νίκαιας και Κύπρου στο Αιγάλεω, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που είχαν κληθεί από πολίτη που είδε μέρος των όσων έκανε ο 32χρονος του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.