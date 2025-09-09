Τρόμος για 22χρονη σε λεωφορείο στο Μαρούσι: Την πλησίασε 52χρονος και την παρενόχλησε

Ένα νέο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης καταγγέλθηκε στην Αθήνα, με θύμα μία 22χρονη γυναίκα και θύτη έναν 52χρονο άνδρα, μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Όλα έγιναν στο λεωφορείο «Ε14», που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα - Υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι, όταν ένας 52χρονος άνδρας πλησίασε το 22χρονο κορίτσι και άρχισε να τη θωπεύει. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 52χρονος πλησίασε την κοπέλα και άρχισε να την θωπεύει. Όπως περιγράφει ο πατέρας της 22χρονης, η κόρη του στην αρχή θεώρησε πως η πρώτη επαφή ήταν τυχαία, λόγω του συνωστισμού στο λεωφορείο.

«Στην αρχή έκανε μία κίνηση με το χέρι και νόμιζε η κόρη μου, επειδή ήταν στριμωγμένα τα καθίσματα, ότι το έκανε χωρίς να το θέλει. Τραβήχτηκε λίγο πιο εκεί, μετά έκανε μία δεύτερη κίνηση και εκεί η κόρη μου έπαθε το σοκ» κατήγγειλε ο πατέρας του θύματος σεξουαλικής παρενόχλησης, μιλώντας στον Alpha.

Ο πατέρας της 22χρονης στο Μαρούσι, συνεχίζοντας, επισήμανε πως όταν τον κάλεσε η κόρη του, ήταν σε κατάσταση σοκ: «Με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου, ληταν πανικόβλητη, σε κατάσταση σοκ, έκλαιγε, μπαμπά έχει γίνει το περιστατικό».



Η 22χρονη αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας τον οδηγό του λεωφορείου για το συμβάν. Ο οδηγός, με τη σειρά του, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου.