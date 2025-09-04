Συναγερμός στην Αθήνα: Άνδρας κυκλοφορεί ξυπόλητος και παρενοχλεί γυναίκες - «Εισβάλλει» σε καταστήματα

Έντονη ανησυχία προκαλούν δύο περιστατικά παρενόχλησης γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί ξυπόλητος σε περιοχές της Αθήνας, με τις καταγγελίες να προέρχονται από το Περιστέρι και τα Εξάρχεια.

Το πρώτο συμβάν σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών, στο Περιστέρι, όταν μια νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι ένας άνδρας την ακολουθούσε επίμονα την ώρα που κατευθυνόταν σε κατάστημα αισθητικής για προγραμματισμένο ραντεβού. Παρά το γεγονός ότι μπήκε στο κατάστημα για να προστατευτεί, ο άνδρας δεν δίστασε να την ακολουθήσει και να εισέλθει στον ιδιωτικό χώρο. Ευτυχώς, μια υπάλληλος επενέβη άμεσα και βοήθησε την κοπέλα να απομακρύνει τον άνδρα από το κατάστημα.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στα Εξάρχεια, με παρόμοια χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, ο ίδιος άνδρας την ακολούθησε και στη συνέχεια εισέβαλε στον χώρο εργασίας της. Μαζί με συνάδελφό της κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Η κοπέλα, προτού αποχωρήσει ο άνδρας, πρόλαβε να τον φωτογραφίσει και κοινοποίησε τη φωτογραφία του στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να ενημερωθούν και άλλες γυναίκες.

«Έστελνε φιλάκια ενώ κατέβαινε τα σκαλιά και χαμογελούσε»

«Άνοιξα την κεντρική πόρτα η οποία είχε στοπ και έκλεινε σιγά-σιγά πίσω της, κι αυτός την πρόλαβε πριν κλείσει. Ανέβηκε στον όροφο όπου είναι τα γραφεία μας. Άκουσα ότι κάποιος έρχεται πίσω, αλλά νόμιζα ότι ήταν η συνάδελφος, οπότε άφησα την πόρτα του γραφείου ανοιχτή. Ευτυχώς ήταν ήδη στο γραφείο η συνάδελφός μου και του φωνάξαμε και τον διώξαμε μαζί. Αυτός έστελνε φιλάκια όπως κατέβαινε τα σκαλιά και χαμογελούσε. Πρόλαβα, πήγα στο παράθυρο και τον φωτογράφισα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΙ πρόκειται για έναν μελαχρινό άνδρα μεσαίου αναστήματος. Κυκλοφορεί ξυπόλητος και φοράει ένα γκρι τζιν παντελόνι και μια κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα.

Οι Αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους τη φωτογραφία του άνδρα και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.