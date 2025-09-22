Μενίδι: Διακινητές ναρκωτικών έκρυβαν ηρωίνη σε... πάνα μωρού

Σε τρεις συλλήψεις διακινητών ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών μετά από επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε οικία που την είχαν μετατρέψει σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν μία 46χρονη, μία 24χρονη κι ένας 22χρονος, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, τέθηκε σε παρακολούθηση το συγκεκριμένο σπίτι και ταυτοποιήθηκε η δράση των τριών που συνελήφθησαν.

Κατόπιν έρευνας στην εν λόγω οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 51 γραμμ. ηρωίνης, μικροποσότητες κοκαΐνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ που εκτιμάται ότι προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, δεν είχαν κανένα δισταγμό να κρύψουν τα ναρκωτικά μέσα σε πάνα μωρού, την οποία είχαν αφήσει δίπλα σε δέντρο στην αυλή της οικίας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.