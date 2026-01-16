Γιώργος Σεϊταρίδης: «Από μικρός είχα μια αγάπη για τον Χριστό, δεν είχα συμπάθεια προς την εκκλησία»

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τον Θεό, την πίστη και το πώς η γυναίκα του τον ακολούθησε στην εκκλησία. «Υπάρχει η πίστη μου, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει κίνηση, ανήκει η ζωή στον Θεό και αν εμπιστεύεσαι τη ζωή, εμπιστεύεσαι τον Θεό. Αν δεν είσαι εγωιστής, ότι “εγώ θα το κάνω αυτό σώνει και καλά”, η πορεία είναι πιο όμορφη, σε μένα ήρθε πιο όμορφα και γλιτώνεις και πολύ άγχος και πολύ στρες και πολύ φόβο».

«Κανένας δεν μπορεί να μου εξηγήσει τι είναι η ζωή»

«Είναι το πιο λογικό που έχω συναντήσει στα μέχρι τώρα χρόνια που είμαι πάνω εδώ σε αυτό το πράγμα που είπαν ζωή, γιατί κανένας δεν μπορεί να μου εξηγήσει τι είναι η ζωή. Όλο αυτό το βρήκα. Τη γη, τη φύση, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το Σύμπαν, τα αστέρια, άρα υπάρχει ένας χτίστης. Τώρα πώς θα τον ονομάσεις τον χτίστη, είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ λέω είναι ο Θεός.

Από μικρός είχα ανησυχίες τέτοιου είδους και από μικρός είχα μια αγάπη για τον Χριστό, αλλά δεν είχα επαφή και συμπάθεια ως προς αυτό που ονομάζουμε εκκλησία. Ήρθε κάποια στιγμή και αυτό και πήγα και στην εκκλησία και περνάω και πολύ καλά.

Όταν είσαι με έναν άνθρωπο, θες, δεν θες, τα περνάς μαζί, αλλιώς, ποιο το νόημα να είσαι με έναν άνθρωπο, οπότε είμαστε σε αυτό το μονοπάτι, ο καθένας με τον τρόπο του. Όταν ήρθε η στιγμή που πίστεψα ότι αυτό όντως μου προσφέρει κάτι όμορφο και ουσιαστικό είπα στη γυναίκα μου ότι πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Αν ήταν ένα καλό φαΐ, θα της έλεγα φάε, είναι ωραίο».