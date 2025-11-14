Σεϊταρίδης: «Σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και αρχίζεις να βλέπεις τα χάλια σου»

Για την σχέση του με την πίστη και πώς η σύνδεση με το Θεό του άλλαξε την φιλοσοφία ζωής του μίλησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, εξηγώντας πως η Ορθοδοξία είναι η θρησκεία που του ταιριάζει πιο πολύ.

«Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, είμαι ένα παιδί που ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε την καρδιά του. Μεγαλώνοντας, όταν ήρθε πιο πολύ η λογική, η ενσυναίσθηση και κατανοούσα λίγο καλύτερα τον κόσμο, δεν υπήρχε κανείς να μου δώσει μία απάντηση για το τι είναι η ζωή. Την απάντηση τη βρήκα με πολλούς τρόπους, γιατί είναι μία μεγάλη πορεία αναζήτησης. Διάβασα, αναζήτησα απαντήσεις σε θρησκείες, σε πνευματικότητα. Τελικά, κατέληξα στην Ορθοδοξία.



Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται. Βρήκα τρόπο να διαχειρίζομαι τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου, το υπαρξιακό μου ζήτημα. Είμαι πιο ήρεμος και έχω περισσότερη ειρήνη μέσα μου. Έμαθα τη συγχώρεση και να είμαι πιο ανεκτικός με τους γύρω μου» εξομολογήθηκε στην εκπομπή Στούντιο 4.

Σταμάτησα το κρέας, πήγα εξομολογήθηκα και άρχισα να κοινωνάω

Και αποκάλυψε: «Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιον Όρος, ως βόλτα, αφού είχα πάει να μείνω μόνιμα στο Πήλιο. Εκεί βρέθηκα με έναν γέροντα και μιλήσαμε. Του λέω ''εγώ δε θέλω τους παπάδες, αγαπάω τον Χριστό από μικρός αλλά δεν θέλω τους παπάδες''. Μου λέει “μπορεί να έχεις και δίκιο. Απλά είναι τα πράγματα, Τετάρτη και Παρασκευή φάει λαδερό, πήγαινε εξομολογήσου και άρχισε να κοινωνάς. Κάν’ το έναν μήνα από τη ζωή σου και αν σου δώσει κάτι συνέχισε, αν δεν σου δώσει μην ξαναπατήσεις στην εκκλησία”. Και μου έδωσε.



Είναι μία άσκηση. Και εγώ τυπικά το έκανα στην αρχή. Σταμάτησα το κρέας, πήγα εξομολογήθηκα και άρχισα να κοινωνάω. Δεν εξηγείται αυτό που άλλαξε, είναι μυστήριο. Το μυστήριο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά τα πάντα. Σαν να μπήκε ένα φίλτρο μπροστά στα μάτια μου και τα βλέπω όλα αλλιώς. Κατανοώ καλύτερα, είμαι πιο υποχωρητικός, καταλαβαίνω από τα λάθη μου. Είναι σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και να αρχίσεις να βλέπεις τα χάλια σου. Πάντα όλοι και εγώ λένε ότι φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς. Είναι ψέμα, εγώ φταίω».