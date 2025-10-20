Ιορδανίδης για Ματίκα: Δεν γνωρίζω άλλο ζευγάρι που μετά από 17 χρόνια έχει την ίδια διάθεση μεταξύ του

Συνέντευξη στο περιοδικό OK! έδωσε ο Τάσος Ιορδανίδης, μαζί με την Ζωή Κρονάκη με την οποία συμπαρουσιάζουν την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μίλησαν για την χημεία τους στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά και για το μυστικό των γάμων τους.

Ο ηθοποιός αναφερόμενος στην σύζυγό του τόνισε: «Δεν είμαστε μαζί ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τέσσερα χρόνια. Ούτε είμαστε νεανούδια. Είμαστε σε μια ηλικία που επαναπροσδιορίζονται τα πράγματα. Αλλά έχουν επαναπροσδιοριστεί τόσο ωραία, που κι εγώ που γκρινιάζω ξέρω ότι είμαι ο παράλογος. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ζευγάρι που ύστερα από δεκαεπτά χρόνια μαζί, όπως είμαστε με τη Θάλεια, εξακολουθεί να έχει την ίδια διάθεση μεταξύ του. Αν υπάρχει, θα του δώσω συγχαρητήρια. Τουλάχιστον δεν είπε ότι δεν με θέλει καθόλου» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός απαντώντας σε σχόλιο της συζύγου του που είχε πει χαρακτηριστικά: «Πολλές φορές θεωρεί ότι δεν τον θέλω τόσο όσο στο παρελθόν. Εγώ του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά γιατί η σύνδεση μας είναι σε άλλα επίπεδα. Όταν είμαι ρουφηγμένη από την καθημερινότητα κι από την αλλαγή κι οργανικά, δεν μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν πέφτω στο κρεβάτι (σ.σ το σεξ). Ισχύει αυτό. Θαυμάζω τους υπερσεξουαλικούς ανθρώπους».



Σχετικά με την κρίση ηλικίας ο ηθοποιός απάντησε: «Είμαι 43 χρόνων και οδεύω στα 44. Τίποτα δεν με έπιασε. Τα τελευταία χρόνια άρχισα να προσέχω και από πέρσι βρήκα περισσότερο το κέντρο μου. Πρέπει να είμαι καλά γιατί πια δεν είμαι παιδί. Έχω οικογένεια, την ευθύνη δύο παιδιών. Οφείλω πάνω απ’ όλα να προσέχω την υγεία μου.

Επίσης, επειδή πάσχω από αυτοάνοσο, έχω ψωρίαση, διαπίστωσα ότι με συγκεκριμένη διατροφή και συστηματική άθληση το καταπολέμησα σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να είμαι δυνατός, υγιής και να έχω ενέργεια. Η Θάλεια με προέτρεπε να προσέξω τον εαυτό μου. Της αρέσει πολύ η αλλαγή μου».