«Hotel Amour»: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο νέο έργο που σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη

Το «Hotel Amour», το πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ και ήταν όλοι εκεί για να χειροκροτήσουν φίλους και συνεργάτες.

Θέμης Καραμουρατίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Κατερίνα Παπουτσάκη / φωτογραφία NDP

Η υπόθεση μας μεταφέρει σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας που φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με κρυφές επιθυμίες, φαντασιώσεις και προσδοκίες. Το έργο θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τι είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τι κόστος;

Δανάη Μιχαλάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου / φωτογραφία NDP

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Νατάσα Θεοδωρίδου, Πάνος Κατσαρίδης / φωτογραφία NDP

Λήδα Ματσάγγου, Ευδοκία Ρουμελιώτη / φωτογραφία NDP

«Ο σύντροφός μου ήρθε στην πρεμιέρα»

Η πρωταγωνίστρια του «Hotel Amour» Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε στο «Πρωινό» για το έργο, αλλά και για τη δική της σχέση. «Οι άνθρωποι μπορεί να παθαίνουν διάφορα όταν αποκτούν μια δύναμη παραπάνω και φαίνεται ποιοι πραγματικά είναι όταν την αξιοποιούν με έναν τρόπο πολύ εξισορροπιστικό, με αγάπη, με σεβασμό.

Κατερίνα Παπουτσάκη / φωτογραφία NDP

Ο τρόπος που η Σμαράγδα λέει αυτό που έχει να πει είναι πάντα πολύ ευγενικός και αποτελεσματικός. Η παράσταση διαπραγματεύεται τον έρωτα, την αγάπη, τις σχέσεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Ο σύντροφός μου ήρθε στην πρεμιέρα. Μου δίνει μια ελευθερία το να ανεβάζω στα social media στιγμές μαζί του».