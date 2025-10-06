Σμαράγδα Καρύδη: «Είμαι σταθερός άνθρωπος μέχρι εκνευρισμού» - Τι είπε για το επετειακό «Παρά πέντε»

«Είμαι πολύ σταθερός άνθρωπος στη ζωή μου. Μέχρι εκνευρισμού μερικές φορές, γιατί επειδή θέλω όλα να είναι έτσι πως τα θέλω, είμαι πάρα πολύ δύσκολη να προσαρμοστώ στο καινούριο της καθημερινότητας. Έχω πρωτόκολλο, το οποίο όταν διασαλευτεί, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω. Έχω αυτές τις δυσκολίες που δεν είναι ωραίες. Δεν τις λέω, δηλαδή, με υπερηφάνεια γιατί δυσκολεύουν κυρίως εμένα την ίδια». Η Σμαράγδα Καρύδη κάθισε στον καναπέ του «Στούντιο 4» και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της.

«Εσωτερικά είμαι χίπις»

«Πριν πάω κάπου εγώ πάντα θα πρέπει να προβλέψω τι θα με ενοχλήσει, ώστε να το έχω φροντίσει από πριν, γιατί όλο και κάτι θα με ενοχλήσει! Περιοδείες έχω πάει τρεις - τέσσερις, ελάχιστα δηλαδή. Είναι πολύ λίγες για τα χρόνια που έχω στη δουλειά -άλλοι ηθοποιοί έχουν πάει πολύ περισσότερες- κυρίως γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η καθημερινή μετακίνηση.

Μου δημιουργεί αναστάτωση το ότι θα μείνω σε μέρη που δεν ξέρω που είναι και έχω και παράσταση το βράδυ. Δηλαδή, ο συνδυασμός με τη δουλειά που πρέπει να ’μαι ξεκούραστη, να’ μαι συγκεντρωμένη. Αν ήταν λίγο πιο χύμα, αν ήταν για διακοπές μόνο, δεν με νοιάζει τόσο. Αλλά σε συνδυασμό με τη δουλειά με διαλύει. Και κουβαλάω μαζί στα μαξιλάρια μου. Είναι μια φρίκη!

Εσωτερικά βέβαια χίπις, με την έννοια ότι ανέχομαι τα πάντα και μπορώ να καταλάβω ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Είμαι πολύ ανεκτική και ανοιχτή σε αυτό. Αλλά έχω κάτι συνήθειες… Θες επειδή είμαι μοναχοπαίδι και δεν έμαθα να μοιράζομαι το κρεβάτι μου, το φαγητό μου στο δωμάτιό μου. Μπορεί να είναι και από αυτό».

Το «Παρά πέντε»

Η Καρύδη μίλησε απέξω απέξω και για την επιστροφή της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο παρά πέντε» με το σπέσιαλ επετειακό επεισόδιο. «Ο λόγος που δεν μπορώ να σας πω πολλά, δεν είναι επειδή κρατάω μυστικά. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ τώρα να τα προδώσω όλα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο. Θα είναι ένα επετειακό εκεί κοντά στις γιορτές. Θα πατήσουμε πάνω σε αυτές τις ιδέες του Καπουτζίδη και των τηλεθεατών και θα κάνουμε κάποια πράγματα από μόνοι μας. Θα είναι ένα σπονδυλωτό επεισόδιο που θα έχει και fiction και μη fiction πράγματα. Θα δείξει και τους χαρακτήρες. Θα είναι πιο καλό από τα Φιλαράκια».