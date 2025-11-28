LIFE Θέατρο Έξοδος Πρεμιέρα Showbiz

«Το Τεστ»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα της παράστασης του Πολυδερόπουλου και της Σουίφτ

Η αιχμηρή ιστορία για το τι σημαίνει αγάπη, εμπιστοσύνη και επιλογή ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Χάρης Τζωρτζάκης, Ναταλία Σουίφτ, Ηλέκτρα Νικολούζου, Νίκος Πολυδερόπουλος / φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια; Εσύ τι θα επέλεγες; Πόσο κοστίζουν οι αρχές μας; Μπορεί μια απλή ερώτηση να διαλύσει μια σχέση; Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Τo Τεστ» του Ισπανού συγγραφέα Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Σύγχρονο Θέατρο με τους Ηλέκτρα Νικολούζου, Νίκο Πολυδερόπουλο, Χάρη Τζωρτζάκη και Ναταλία Σουίφτ.

Γιώργος Βάλαρης, Κατερίνα Διδασκάλου / φωτογραφία NDP
Θάνος Λέκκας, Idra Kayne / φωτογραφία NDP

Πρόκειται για μια παράσταση που θα σε κάνει να γελάσεις, να προβληματιστείς και ίσως να κοιτάξεις με διαφορετικό τρόπο τον άνθρωπο δίπλα σου αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό! Ο σκηνοθέτης Χρήστος Σουγάρης, επανέρχεται σε δραματουργία που αντλείται από τη μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.

Στην πρεμιέρα του έργου είδαμε μεταξύ άλλων την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Γιώργο Βάλαρη, τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου, τη Νίκη Σερέτη, τον Θάνο Λέκκα και την Idra Kayne.

Χαρά Μάτα Γιαννάτου / φωτογραφία NDP
Νίκη Σερέτη / φωτογραφία NDP

Κλασικός… χαζομπαμπάς

Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών του έργου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος, μίλησε στην κάμερα του “Happy day” και αποκάλυψε πως βιώνει την περίοδο αυτή που η γυναίκα του είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο τους μωρό. «Αυτή την περίοδο τη βιώνουμε πολύ ωραία, πολύ προσεκτικά και… ψάχνοντας. Αυστηρός θα είμαι όσο πρέπει, αλλά για χαζομπαμπά με βλέπω! Δεν λέμε ακόμα το φύλο του παιδιού. Έχω αποφασίσει να είμαι μέσα στον τοκετό και εκεί σίγουρα θα υπάρχει άγχος».

