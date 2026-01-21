Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική... ανεβαίνω, κατεβαίνω, βρίζω»

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τον χαρακτήρα της και την σχέση με τους γονείς της.

«Βλέποντας τους γονείς μου συνειδητοποιώ και εγώ που βρίσκομαι, τι κατάφερα να αφήσω πίσω και τι ακόμα μου σπάει τα νεύρα. Νιώθω ευγνωμοσύνη στη ζωή που, με αφορμή το επάγγελμα που έχω διαλέξει -είτε λέγεται τραγούδι είτε λέγεται θέατρο, γιατί για μένα είναι η ερμηνεία τέλος πάντων, ας πούμε ότι είμαι μία ερμηνεύτρια που άλλοτε τραγουδάει και άλλοτε παίζει- χρειάζεται παρατήρηση. Η παρατήρηση με έχει κάνει να αγαπήσω τους ανθρώπους και κατ’ επέκταση να καταφέρω να αγαπήσω περισσότερο και τον εαυτό μου.

Είμαι πολύ ντροπαλή και συνεσταλμένη

Νομίζω ότι είμαι σε μια πολύ καλύτερη στιγμή σε σχέση με την αγάπη στον εαυτό μου από ό,τι παλιότερα. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και κατ’ επέκταση είμαι και με τους άλλους. Οπότε προσπαθώ τώρα που έχω λίγο έτσι ωριμάσει, να γίνομαι καλύτερη, να μην είμαι τόσο πολύ αυστηρή με τους άλλους, για να μπορώ να τη σκαπουλάρω λίγο κι εγώ.

Είμαι πολύ ντροπαλή. Είμαι συνεσταλμένη σίγουρα. Και γενικά δεν μ’ αρέσει πολύ να κάνω θόρυβο, δεν μ’ αρέσει πάρα πολύ να μιλάω, μ’ αρέσει πιο πολύ να παρατηρώ. Οπότε στη σκηνή δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Πρέπει να βγεις και να κάνεις και θόρυβο και να προκαλέσεις. Οπότε, κάπως ναι, συμβαίνει μια μετάβαση αλλά οι ποιότητές μου μένουν σταθερές και τις έχω μαζί μου».

Η δημοσιότητα και η σχέση με την ζυγαριά

«Ίσως επειδή η δημοσιότητα μου ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία, να μη με τρόμαξε πάρα πολύ στην αρχή. Μεγαλώνοντας, που αποκτώ μια διαδρομή και μια υπόσταση και σαν άνθρωπος, είμαι λίγο πιο επιφυλακτική. Δεν με ενοχλεί η δημοσιότητα, απλώς όταν η έκθεση είναι πολύ μεγάλη, χάνεται και λίγο η μαγεία» εξήγησε.

Και συνέχισε μιλώντας για την εικόν της: «Σίγουρα παίζει στη δική μου ψυχολογία η εικόνα. Πώς θέλω εγώ εννοώ να είμαι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος επιλέγει το πώς θα είναι. Απλώς εμένα μου αρέσει μία συγκεκριμένη εικόνα και προσπαθώ να την έχω. Δεν τα έχω καταφέρει πάντοτε στο απόλυτο, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ. Τις φάσεις που έχω την εικόνα που θέλω, είμαι λίγο πιο χαρούμενη.

Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική! Εννοώ, είμαι πολύ αγχωτική σε σχέση με αυτό. Με παρατηρώ, ανεβαίνω, κατεβαίνω… Άλλες φορές βρίζω, άλλες φορές χαίρομαι. Με επηρεάζει πάντως η ζυγαριά μου. Δεν μπορώ να πω ότι μου περνάει αδιάφορη. Από τις πολύ σταθερές σχέσεις της ζωής μου!».