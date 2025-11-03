Τηλεθέαση Οκτωβρίου: Πρώτος ο ALPHA όλες τις μέρες, σε όλα τα κοινά - Τι έκαναν οι απέναντι

Ο Οκτώβριος ήταν ουσιαστικά ο πρώτος μήνας της φετινής τηλεοπτικής σεζόν όπου τα περισσότερα προγράμματα βρίσκονταν ήδη στον αέρα, οπότε οι μετρήσεις της Nielsen μας δίνουν μια πρώτη γεύση για το πως κυλάει η χρονιά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως οι πρωτιές του τώρα δεν μπορούν μέχρι το καλοκαίρι να καταλήξουν σε αποτυχίες.

ALPHA

Πρώτος στην προτίμηση των τηλεθεατών ήταν ο ALPHA αφού τερμάτισε στο Νο1 τόσο στη μυθοπλασία, όσο και στην ψυχαγωγία. Το κανάλι της Κάντζας κυριάρχησε για όλο τον μήνα Οκτώβριο, κατακτώντας την 1η θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 και στο σύνολο, τόσο στο σύνολο ημέρας όσο και στην prime time – τη ζώνη της μεγαλύτερης συγκέντρωσης κοινού. Ο ALPHA ήταν πρώτος στο σύνολο της ημέρας στο δυναμικό κοινό με 13,1% (MEGA 11,8%, STAR 9,4%, ANT1 9,1%, ΣΚΑΪ 7,5%, OPEN 3,8% και ΕΡΤ1 3,1%) καθώς και στο σύνολο κοινού με 14,4% (MEGA 12,9%, ANT1 10,5%, ΣΚΑΪ 10,2%, STAR 8,6%, OPEN 5,4% και ΕΡΤ1 4,2%).

Επιπλέον το κανάλι ήταν πρώτο και στην prime time ζώνη (20.00 – 24.00) όπου παραδοσιακά μεταδίδονται οι σειρές μυθοπλασίας. Η πρωτιά αφορά σε όλα τα κοινά, αφού στα δυναμικά 18-54 χρόνων τα ποσοστά του άγγιξαν το 14,7% (MEGA 11,3%, STAR 9,9%, ANT1 9,5%, ΣΚΑΪ 8,6%, OPEN 3,1% και ΕΡΤ1 2,4%), ενώ στο σύνολο κοινού το 16,9% (MEGA 13%, ANT1 11,6%, ΣΚΑΪ 10,8%, STAR 8,4%, ΕΡΤ1 3,6% και OPEN 3,4%).

Μυθοπλασία

Θριαμβευτική ήταν η επιστροφή της πιο αγαπημένης οικογενειακής κωμικής σειράς «Το σόι σου» που εκτινάχθηκε στο 40,8% στο δυναμικό κοινό και το 38,9% στο γενικό σύνολο, ενώ κάποιες στιγμές τα ποσοστά ξεπέρασαν ακόμα και το 50%. Το «Να Μ’ Αγαπάς» ήταν επίσης πρώτο τόσο στο σύνολο κοινού με 19,1%, όσο και στο δυναμικό κοινό με 14%. Ο «Άγιος Έρωτας» τερμάτισε πρώτος στο δυναμικό κοινό με 14,9%, αλλά και στο σύνολο κοινού με 21,3%. Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» σημείωσε 18,1% στο σύνολο κοινού και 15,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Το δραματικό σίριαλ «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» έκανε 19,1% στο σύνολο του κοινού και 16,2% στο δυναμικό κοινό.

Ψυχαγωγία

Το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε 18,1% στο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου κέρδισε την προτίμηση του κοινού, σημειώνοντας 16% στο δυναμικό κοινό. Το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη έκανε 16,9% στο σύνολο κοινού. Το «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού σημείωσε 16,3% στο σύνολο κοινού και 13,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Kitchen Lab» του Άκη Πετρετζίκη έκανε 15,6% στο σύνολο κοινού.

Ενημέρωση

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Νίκου Μάνεση ανέβασε τον ALPHA στο 16,6% στο σύνολο του κοινού και το 15,1% στο δυναμικό κοινό. Η «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ έπιασε 11,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 12,5% στο σύνολο του κοινού. Οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη ήταν πρώτοι με 15,2% στο σύνολο κοινού.

MEGA

Το Μεγάλο κανάλι είδε για ακόμη μία φορά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τις Ράνια Τζίμα και Κατερίνα Παναγοπούλου να τερματίζει στο Νο1 καταγράφοντας 15,5% στο σύνολο του κοινού και 14,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Οι ειδήσεις του MEGA συγκέντρωσαν και τον μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών αφού τις είδαν 541.000 άτομα. Ακολούθησαν: ALPHA με 427.000, STAR με 423.000, ΣΚΑΪ με 320.000, ANT1 με 257.000, OPEN με 244.000 και ΕΡΤ1 με 178.000 τηλεθεατές.

Ενημέρωση

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο κράτησε τη θέση του στην κορυφή με 18,7% στο σύνολο του κοινού και 14,9% στο δυναμικό κοινό. Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη απέσπασε 18,8% στο δυναμικό κοινό και 18,7% στο σύνολο του κοινού. Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα σημείωσε μέσο όρο 15,5% στο σύνολο του κοινού και 12,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κέρδισε την πρωτιά με 21,4% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό.

Ψυχαγωγία

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο βρέθηκε στην πρώτη θέση με 20,4% στο σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό. Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου κατέκτησε την πρώτη θέση με 14,1% στο δυναμικό κοινό και 14,2% στο σύνολο του κοινού.

ΑΝΤ1

Στο κανάλι του Αμαρουσίου δεν λες πως ακριβώς χαίρονται για τα ποσοστά της φετινής σεζόν, παρόλα αυτά έχουν και αυτοί τις επιτυχίες τους. Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ήταν πρώτες στο σύνολο κοινού με 15,6%. Επίσης το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τερμάτισε πρώτο τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 14%, όσο και στο γενικό σύνολο με 15,3%.