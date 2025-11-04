LIFE Αντώνης Κανάκης MEGA OPEN ALPHA ΑΝΤ1 Έλενα Χριστοπούλου Σοφία Μουτίδου Τηλεθέαση Τηλεόραση Showbiz

Τηλεθέαση 3/11: Είδαν «Αρβύλα» και ελληνικές σειρές, δεν είδαν «Real View»

Ο Κανάκης και η παρέα του τρέλαναν τα μηχανάκια της Nielsen, σε αντίθεση με τις τέσσερις γυναίκες του OPEN που έκαναν χαμηλές πτήσεις.

Πρεμιέρα με το δεξί για τους «Ράδιο Αρβύλα» που -όπως κάθε χρόνο- αν δεν μπει Νοέμβριος δεν ξεκινούν τη σεζόν τους. Η σατιρική εκπομπή του ΑΝΤ1 επέστρεψε στους δέκτες μας το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου και χάρισε χαμόγελα στο κανάλι, που τόσο τα είχαν ανάγκη.

Η εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο σύνολο του κοινού με 21,7%, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 22,9%, ενώ η «Αρβύλα» είχε υψηλές επιδόσεις σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

radio-arvyla.jpg

Τον Αντώνη Κανάκη μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» παρακολούθησαν για τουλάχιστον 1 λεπτό περίπου 1.789.345 τηλεθεατές.

Η παρέα από τη Θεσσαλονίκη έκλεψε κοινό από το καθημερινό σίριαλ του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» που έκανε 19% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό.

Χαμηλά ποσοστά

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έκανε πρεμιέρα και το νέο τοκ σόου του OPEN «Real View», απέναντι από τις ελληνικές σειρές των μεγάλων καναλιών, οπότε ήταν λες και το πρόγραμμα ήταν εξαρχής καταδικασμένο.

real-view.jpg?v=0

Η καινούρια εκπομπή με τις Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη έκανε μόλις 3,8% στο γενικό σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Πάντως αν το συγκεκριμένο κόνσεπτ έπαιζε πολύ αργότερα, δηλαδή αν ξεκινούσε μετά τις 23.00, ίσως να είχε περισσότερο χώρο να εξελιχθεί στα τηλεοπτικά μας πράγματα…

Την ίδια στιγμή η μυθοπλασία δεν έχασε καθόλου το κοινό της στη ζώνη των 21.00. Έτσι λοιπόν ο «Άγιος έρωτας» του ALPHA ήταν Νο1 με 19,2% στο σύνολο και 14,1% στους 18-54 χρόνων. Το «Μια νύχτα μόνο» του MEGA έκανε 17% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 κρατήθηκε στο 15% στο σύνολο και το 10,6% στους 18-54 χρόνων.

