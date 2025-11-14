Τηλεθέαση 13/11: Είδαν όλα τα άλλα εκτός από την Κίμπερλι
Το κοινό προτίμησε να δει αυτά που βλέπει συνήθως και δεν συγκινήθηκε από τη συνέντευξη της αμερικανίδας πρέσβειρας στον ΑΝΤ1.
Το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου ήταν ιδιαίτερο καθώς ο ΑΝΤ1 πρόβαλε την εκπομπή «Special Edition» με τη Μαρία Σαράφογλου να παίρνει συνέντευξη από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Παρά τη διασημότητα και τη μεγάλη προβολή που απολαμβάνει εδώ και καιρό η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, το πρόγραμμα δεν έφερε τα αναμενόμενα.
Οι τηλεθεατές φάνηκαν να μην ενδιαφέρονται και τόσο για τη συγκεκριμένη συνέντευξη, αφού έκανε μόλις 5% στο γενικό σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.
Σειρές και πάλι σειρές
Για ακόμη μία βραδιά το τηλεοπτικό κοινό δεν άλλαξε τις προτιμήσεις του και συνέχισε να βλέπει τα αγαπημένα του προγράμματα. Η «Γη της Ελιάς» κράτησε το MEGA στο 19,4% στο σύνολο του κοινού και στο 11,6% στους 18-54 χρόνων. Η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» χάρισε στον ALPHA 16,1% στο γενικό σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό.
Η ελληνική σειρά του STAR «Τα φαντάσματα» που παίχτηκε σε επανάληψη έκανε 7,5% στο σύνολο και 7,3% στους 18-54 χρόνων. Στον ΣΚΑΪ η κωμική σειρά «Τότε και τώρα» που επίσης μεταδόθηκε σε επανάληψη έπιασε 6,6 στο γενικό σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Αμέσως μετά το τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο κράτησε το κανάλι του Νέου Φαλήρου στο 7,7% στο σύνολο του κοινού και στο 9,9% στους 18-54 χρόνων.
Πολύ χαμηλά ήταν τα νούμερα του «Real View» του OPEN που έκανε μόλις 2% στο σύνολο και 1,9% στο δυναμικό κοινό.