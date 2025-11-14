LIFE Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Showbiz MEGA ALPHA STAR OPEN ΣΚΑΪ ΑΝΤ1 Τηλεόραση Τηλεθέαση Η Γη της Ελιάς

Τηλεθέαση 13/11: Είδαν όλα τα άλλα εκτός από την Κίμπερλι

Το κοινό προτίμησε να δει αυτά που βλέπει συνήθως και δεν συγκινήθηκε από τη συνέντευξη της αμερικανίδας πρέσβειρας στον ΑΝΤ1.

Caption
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου ήταν ιδιαίτερο καθώς ο ΑΝΤ1 πρόβαλε την εκπομπή «Special Edition» με τη Μαρία Σαράφογλου να παίρνει συνέντευξη από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Παρά τη διασημότητα και τη μεγάλη προβολή που απολαμβάνει εδώ και καιρό η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, το πρόγραμμα δεν έφερε τα αναμενόμενα.

Οι τηλεθεατές φάνηκαν να μην ενδιαφέρονται και τόσο για τη συγκεκριμένη συνέντευξη, αφού έκανε μόλις 5% στο γενικό σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

«Η γη της ελιάς»
«Η γη της ελιάς»

Σειρές και πάλι σειρές

Για ακόμη μία βραδιά το τηλεοπτικό κοινό δεν άλλαξε τις προτιμήσεις του και συνέχισε να βλέπει τα αγαπημένα του προγράμματα. Η «Γη της Ελιάς» κράτησε το MEGA στο 19,4% στο σύνολο του κοινού και στο 11,6% στους 18-54 χρόνων. Η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» χάρισε στον ALPHA 16,1% στο γενικό σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό.

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Η ελληνική σειρά του STAR «Τα φαντάσματα» που παίχτηκε σε επανάληψη έκανε 7,5% στο σύνολο και 7,3% στους 18-54 χρόνων. Στον ΣΚΑΪ η κωμική σειρά «Τότε και τώρα» που επίσης μεταδόθηκε σε επανάληψη έπιασε 6,6 στο γενικό σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Αμέσως μετά το τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο κράτησε το κανάλι του Νέου Φαλήρου στο 7,7% στο σύνολο του κοινού και στο 9,9% στους 18-54 χρόνων.

Πολύ χαμηλά ήταν τα νούμερα του «Real View» του OPEN που έκανε μόλις 2% στο σύνολο και 1,9% στο δυναμικό κοινό.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Showbiz MEGA ALPHA STAR OPEN ΣΚΑΪ ΑΝΤ1 Τηλεόραση Τηλεθέαση Η Γη της Ελιάς

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader