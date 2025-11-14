Τηλεθέαση 13/11: Είδαν όλα τα άλλα εκτός από την Κίμπερλι

Το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου ήταν ιδιαίτερο καθώς ο ΑΝΤ1 πρόβαλε την εκπομπή «Special Edition» με τη Μαρία Σαράφογλου να παίρνει συνέντευξη από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Παρά τη διασημότητα και τη μεγάλη προβολή που απολαμβάνει εδώ και καιρό η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, το πρόγραμμα δεν έφερε τα αναμενόμενα.

Οι τηλεθεατές φάνηκαν να μην ενδιαφέρονται και τόσο για τη συγκεκριμένη συνέντευξη, αφού έκανε μόλις 5% στο γενικό σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

«Η γη της ελιάς»

Σειρές και πάλι σειρές

Για ακόμη μία βραδιά το τηλεοπτικό κοινό δεν άλλαξε τις προτιμήσεις του και συνέχισε να βλέπει τα αγαπημένα του προγράμματα. Η «Γη της Ελιάς» κράτησε το MEGA στο 19,4% στο σύνολο του κοινού και στο 11,6% στους 18-54 χρόνων. Η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» χάρισε στον ALPHA 16,1% στο γενικό σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό.

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Η ελληνική σειρά του STAR «Τα φαντάσματα» που παίχτηκε σε επανάληψη έκανε 7,5% στο σύνολο και 7,3% στους 18-54 χρόνων. Στον ΣΚΑΪ η κωμική σειρά «Τότε και τώρα» που επίσης μεταδόθηκε σε επανάληψη έπιασε 6,6 στο γενικό σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Αμέσως μετά το τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο κράτησε το κανάλι του Νέου Φαλήρου στο 7,7% στο σύνολο του κοινού και στο 9,9% στους 18-54 χρόνων.

Πολύ χαμηλά ήταν τα νούμερα του «Real View» του OPEN που έκανε μόλις 2% στο σύνολο και 1,9% στο δυναμικό κοινό.