LIFE Τηλεθέαση Τηλεόραση ALPHA MEGA Σταματίνα Τσιμτσιλή Ναταλία Γερμανού Κατερίνα Καινούργιου Αγγελική Νικολούλη Λάκης Λαζόπουλος Άκης Πετρετζίκης Showbiz

ALPHA: Πρώτος όλο το 2025 - Ένιωσε την καυτή ανάσα του MEGA

Το κανάλι της Κάντζας τερμάτισε πρώτο με 13,13% αφήνοντας τη δεύτερη θέση στο Μεγάλο κανάλι με 13,08%!

Caption
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Ο ALPHA ήταν πρώτο κανάλι όλο το 2025 τόσο στο σύνολο του κοινού, όσο και στα δυναμικά κοινά, καθώς επίσης και στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης! Συγκεκριμένα, ο ALPHA ήταν πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στο σύνολο της ημέρας στο σύνολο πληθυσμού με 13,13% (MEGA 13,08%, ΑΝΤ1 10,4%, ΣΚΑΪ 9,6%, STAR 9,2%, OPEN 5,6% και ΕΡΤ1 5,2%). Επίσης, ήταν πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στην prime time (20.00 - 24.00) στο σύνολο πληθυσμού με 14,3% (MEGA 13,9%, ΑΝΤ1 12,4%, STAR 9,5%, ΣΚΑΪ 8,6%, ΕΡΤ1 4,8% και OPEN 3,4%) και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 13,3% (MEGA 12,5%, STAR 10,5%, ΑΝΤ1 10,2%, ΣΚΑΪ 7,4%, ΕΡΤ1 3,5% και OPEN 3,0%).

Το κανάλι της Κάντζας ήταν επίσης Νο1 και στο α’ μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ’25-’26 και μάλιστα σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, το κανάλι διατήρησε την πρώτη θέση στο σύνολο ημέρας, τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 14,3% (MEGA 13,4%, ΑΝΤ1 10,2%, ΣΚΑΪ 10,1%, STAR 8,7%, OPEN 5,4%, ΕΡΤ1 4,0%) όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 13,2% (MEGA 12,1%, STAR 9,5%, ΑΝΤ1 9,0%, ΣΚΑΪ 7,6%, OPEN 3,8%, ΕΡΤ1 3,1%). Αντίστοιχα και στην prime time (20.00-24.00), ο ALPHA επιβεβαίωσε την κυριαρχία του κατακτώντας την πρωτιά στο σύνολο πληθυσμού με 15,9% (MEGA 14,1%, ΑΝΤ1 11,3%, ΣΚΑΪ 10,9%, STAR 8,7%, ΕΡΤ1 3,4%, OPEN 3,0%), αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 14,1% (MEGA 11,8%, STAR 10,1%, ΑΝΤ1 9,4%, ΣΚΑΪ 9,0%, OPEN 2,9%, ΕΡΤ1 2,6%).

petretzikhs.jpg?v=0

Οι πρωτιές της σεζόν ’25-’26

Στο α’ μισό της σεζόν, το «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών με 18% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων και με 23,1% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης με 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων και 20,4% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη ήταν πρώτο στο σύνολο κοινού με 18,9%, στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,3%, αλλά και στο γυναικείο δυναμικό κοινό με 15,8%. Πρωτιά σημείωσε επίσης και στους άντρες 15-24 με 17,3%, στις γυναίκες 15-24 με 16,7%, στους άντρες 25-44 με 16,1% και στις γυναίκες 25-44 με 15,1%.

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με τον Νίκο Μάνεση σκαρφάλωσε στην κορυφή καταγράφοντας 18,1% στο σύνολο του κοινού, 15,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,2% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Η Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δεν γίνεται» σημείωσε 15,9% στο σύνολο κοινού, 13,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,4% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε και «Kitchen Lab» με τον Άκη Πετρετζίκη να είναι πρώτος στο σύνολο κοινού με ποσοστό 16,2%.

«Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό»
«Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό»

Μεγάλες νίκες

Το MEGA παρέμεινε επίσης το 2025 ένας από τους βασικούς παίκτες στο τηλεοπτικό τοπίο μετρώντας και αυτό αρκετές πρωτιές και επιτυχίες. Η βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό» αναδείχθηκε ως η δημοφιλέστερη δραματική σειρά στην ελληνική τηλεόραση με 24,9% στο γενικό σύνολο και 23,4% στο δυναμικό κοινό. Η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» ήταν Νο1 τόσο στο σύνολο του κοινού με 20,2%, όσο και στο δυναμικό κοινό με 15,2%. Η «Γη της ελιάς» βρέθηκε στην κορυφή με 18,6% στο γενικό σύνολο. Το κωμικό «Έχω παιδιά» που έβαλε ξανά την κωμωδία στον τηλεοπτικό χάρτη ήταν πρώτη στις γυναίκες 25-44 χρόνων με 17,8%. Το «Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» αναδείχθηκε στο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς συγκεντρώνοντας 49,9% στο δυναμικό κοινό και 42,9% στο σύνολο του κοινού.

Και το 2025, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην τηλεθέαση με 22,7% στο σύνολο και 19,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο παρέμεινε σταθερά στην κορυφή με 19,5% στο σύνολο και 17,6% στο δυναμικό κοινό. Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου απέσπασε την πρωτιά με 14,6% στο δυναμικό κοινό. Τα παιχνίδια του UEFA Champions League είχαν μέσο όρο 18,4% στο γενικό σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό.

Τα «MEGA Γεγονότα» παρέμειναν πρώτα στο σύνολο του κοινού με 14,8%, αλλά και στο δυναμικό κοινό με 14,1%. Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο ήταν πρώτο στο σύνολο του κοινού με 18,8% αλλά και στο δυναμικό κοινό με 15,1%. Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατήρησε και το 2025 τη θέση της στην κορυφή της τηλεθέασης με 16,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ ισχυρή ήταν η απήχησή της και στο σύνολο του κοινού με 17,5%. Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα σημείωσε 15,7% στο γενικό σύνολο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Τηλεθέαση Τηλεόραση ALPHA MEGA Σταματίνα Τσιμτσιλή Ναταλία Γερμανού Κατερίνα Καινούργιου Αγγελική Νικολούλη Λάκης Λαζόπουλος Άκης Πετρετζίκης Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader