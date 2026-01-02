ALPHA: Πρώτος όλο το 2025 - Ένιωσε την καυτή ανάσα του MEGA

Ο ALPHA ήταν πρώτο κανάλι όλο το 2025 τόσο στο σύνολο του κοινού, όσο και στα δυναμικά κοινά, καθώς επίσης και στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης! Συγκεκριμένα, ο ALPHA ήταν πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στο σύνολο της ημέρας στο σύνολο πληθυσμού με 13,13% (MEGA 13,08%, ΑΝΤ1 10,4%, ΣΚΑΪ 9,6%, STAR 9,2%, OPEN 5,6% και ΕΡΤ1 5,2%). Επίσης, ήταν πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στην prime time (20.00 - 24.00) στο σύνολο πληθυσμού με 14,3% (MEGA 13,9%, ΑΝΤ1 12,4%, STAR 9,5%, ΣΚΑΪ 8,6%, ΕΡΤ1 4,8% και OPEN 3,4%) και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 13,3% (MEGA 12,5%, STAR 10,5%, ΑΝΤ1 10,2%, ΣΚΑΪ 7,4%, ΕΡΤ1 3,5% και OPEN 3,0%).

Το κανάλι της Κάντζας ήταν επίσης Νο1 και στο α’ μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ’25-’26 και μάλιστα σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, το κανάλι διατήρησε την πρώτη θέση στο σύνολο ημέρας, τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 14,3% (MEGA 13,4%, ΑΝΤ1 10,2%, ΣΚΑΪ 10,1%, STAR 8,7%, OPEN 5,4%, ΕΡΤ1 4,0%) όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 13,2% (MEGA 12,1%, STAR 9,5%, ΑΝΤ1 9,0%, ΣΚΑΪ 7,6%, OPEN 3,8%, ΕΡΤ1 3,1%). Αντίστοιχα και στην prime time (20.00-24.00), ο ALPHA επιβεβαίωσε την κυριαρχία του κατακτώντας την πρωτιά στο σύνολο πληθυσμού με 15,9% (MEGA 14,1%, ΑΝΤ1 11,3%, ΣΚΑΪ 10,9%, STAR 8,7%, ΕΡΤ1 3,4%, OPEN 3,0%), αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 14,1% (MEGA 11,8%, STAR 10,1%, ΑΝΤ1 9,4%, ΣΚΑΪ 9,0%, OPEN 2,9%, ΕΡΤ1 2,6%).

Οι πρωτιές της σεζόν ’25-’26

Στο α’ μισό της σεζόν, το «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών με 18% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων και με 23,1% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης με 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων και 20,4% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη ήταν πρώτο στο σύνολο κοινού με 18,9%, στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,3%, αλλά και στο γυναικείο δυναμικό κοινό με 15,8%. Πρωτιά σημείωσε επίσης και στους άντρες 15-24 με 17,3%, στις γυναίκες 15-24 με 16,7%, στους άντρες 25-44 με 16,1% και στις γυναίκες 25-44 με 15,1%.

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με τον Νίκο Μάνεση σκαρφάλωσε στην κορυφή καταγράφοντας 18,1% στο σύνολο του κοινού, 15,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,2% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Η Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δεν γίνεται» σημείωσε 15,9% στο σύνολο κοινού, 13,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,4% στο γυναικείο δυναμικό κοινό. Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε και «Kitchen Lab» με τον Άκη Πετρετζίκη να είναι πρώτος στο σύνολο κοινού με ποσοστό 16,2%.

«Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό»

Μεγάλες νίκες

Το MEGA παρέμεινε επίσης το 2025 ένας από τους βασικούς παίκτες στο τηλεοπτικό τοπίο μετρώντας και αυτό αρκετές πρωτιές και επιτυχίες. Η βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό» αναδείχθηκε ως η δημοφιλέστερη δραματική σειρά στην ελληνική τηλεόραση με 24,9% στο γενικό σύνολο και 23,4% στο δυναμικό κοινό. Η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» ήταν Νο1 τόσο στο σύνολο του κοινού με 20,2%, όσο και στο δυναμικό κοινό με 15,2%. Η «Γη της ελιάς» βρέθηκε στην κορυφή με 18,6% στο γενικό σύνολο. Το κωμικό «Έχω παιδιά» που έβαλε ξανά την κωμωδία στον τηλεοπτικό χάρτη ήταν πρώτη στις γυναίκες 25-44 χρόνων με 17,8%. Το «Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» αναδείχθηκε στο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς συγκεντρώνοντας 49,9% στο δυναμικό κοινό και 42,9% στο σύνολο του κοινού.

Και το 2025, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην τηλεθέαση με 22,7% στο σύνολο και 19,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο παρέμεινε σταθερά στην κορυφή με 19,5% στο σύνολο και 17,6% στο δυναμικό κοινό. Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου απέσπασε την πρωτιά με 14,6% στο δυναμικό κοινό. Τα παιχνίδια του UEFA Champions League είχαν μέσο όρο 18,4% στο γενικό σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό.

Τα «MEGA Γεγονότα» παρέμειναν πρώτα στο σύνολο του κοινού με 14,8%, αλλά και στο δυναμικό κοινό με 14,1%. Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο ήταν πρώτο στο σύνολο του κοινού με 18,8% αλλά και στο δυναμικό κοινό με 15,1%. Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατήρησε και το 2025 τη θέση της στην κορυφή της τηλεθέασης με 16,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ ισχυρή ήταν η απήχησή της και στο σύνολο του κοινού με 17,5%. Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα σημείωσε 15,7% στο γενικό σύνολο.