ΣΚΑΪ : Στέλνει τη χώρα ξανά στις… κάλπες

Αν ο πρωθυπουργός της χώρας αντέγραφε τον Τραμπ με τους Κόλμπερτ και Κίμελ, ποια σατιρική εκπομπή θα έκοβε; Ποιος πολιτικός θα τα έβγαζε πέρα σε ένα «παζάρι» με τον Ερντογάν;

Το τηλεπαιχνίδι σόου «Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει απόψε, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και γίνεται ακόμα πιο διαδραστικό!

Στο μοναδικό live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης οι τηλεθεατές έχουν τον πρώτο λόγο και είναι εκείνοι που πρωταγωνιστούν και καθορίζουν τις εξελίξεις.

Οι τηλεθεατές στον αέρα

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος ετοιμάζονται να κάνουν ερωτήσεις που θα συζητηθούν και σε αυτό το live όλες προέρχονται από το τηλεοπτικό κοινό!

Πλέον, οι τηλεθεατές δεν στέλνουν απλά τις ερωτήσεις τους μέσω της ειδικής εφαρμογής αλλά μπορούν να εξηγήσουν και το λόγο που θέτουν τη συγκεκριμένη ερώτηση βγαίνοντας ζωντανά την ώρα του παιχνιδιού.

Πρόσωπο - έκπληξη

Η κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» βγαίνει εκτός πλατό και συναντά σε ζωντανή σύνδεση τους τηλεθεατές θέτοντάς τους ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Ουσιαστικά πρόκειται για μια live σφυγμομέτρηση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών που θα μεταφέρει τον παλμό του κοινού στο στούντιο!

Η Ελένη Καρποντίνη, επιστρέφει στη μικρή οθόνη και αναλαμβάνει να δίνει τον παλμό από ζωντανές συνδέσεις που θα γίνονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας - και όχι μόνο.

Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, να ψηφίσετε και να κερδίσετε δεν έχετε παρά να κατεβάσετε την δωρεάν ειδική εφαρμογή μέσα από το App Store ή το Google Play.