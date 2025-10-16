«The Floor»: 100 παίκτες, μια αρένα γνώσεων και ο καλύτερος κερδίζει - Αποκλειστικές φωτό

Μία εντυπωσιακή αρένα. 100 αποφασισμένοι παίκτες ηλικίας από 19-69 χρόνων. Άπειρες ερωτήσεις γνώσεων με πρωτότυπη μορφή και βασικό μηχανισμό την αναγνώριση εικόνων. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά συστατικά του «The Floor», του πιο φανταστικού και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνιδιού - σόου παγκοσμίως που κάνει πρεμιέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό!

Το format δημιουργήθηκε το 2023 από τον John de Mol – ιδρυτή των Talpa Studios και υπεύθυνο για παγκόσμια formats («The Voice», «Big Brother» κ.ά.). Από τότε, έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 20 χώρες.

Παιχνίδι με ΑΙ

Το «The Floor» ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας 2.000€ σε κάθε επεισόδιο και 50.000€ στον μεγάλο τελικό! Κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού γίνεται χρήση, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι παίκτες

Ταξίδεψαν μέχρι την Ολλανδία και έζησαν τη μοναδική εμπειρία του πρώτου κύκλου. Είναι ηλικίας 19 έως 69 χρονών και ανάμεσά τους υπάρχουν φοιτητές, οδηγοί, υπάλληλοι και αστυνομικοί. Αγρότες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, δημοσιογράφοι και μαθηματικοί. Πολιτικοί μηχανικοί και σεισμολόγοι. Άλλωστε, σε αυτό το τηλεπαιχνίδι γνώσεων δεν χρειάζεται να έχεις... εξειδικευμένες γνώσεις.

Όλοι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Κάποιοι δηλώνουν ανταγωνιστικοί, ενώ άλλοι θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να ρισκάρουν και να μάθουν πράγματα που, ενδεχομένως, να μη γνωρίζουν. Κάποιοι έχουν δυνατή μνήμη, κοφτερό μάτι και καλό... αυτί - χρήσιμο στις στρατηγικές συμμαχίες (ή στη διάλυσή τους). Άλλοι πάλι, βρίσκουν χαρά στο να δοκιμάζουν τα όρια των συμπαικτών τους. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, μέσα από το παιχνίδι, ανακαλύπτουν τη ψυχραιμία τους και την παιδικότητά τους.

3, 2, 1, πάμε

Τα γυρίσματα των πρώτων δύο κύκλων πραγματοποιήθηκαν στο υπερσύγχρονο Media Park και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των Talpa Studios στην Ολλανδία. Το στούντιο όπου απλώνεται το εντυπωσιακό… «Floor» έχει έκταση 1.386 τετραγωνικών μέτρων και, πέρα από την ελληνική αποστολή, εκεί έχουν φιλοξενηθεί οι αντίστοιχες της Πολωνίας, του Βελγίου, της Αυστραλίας, της Σουηδίας και της Γερμανίας. Ωστόσο, οι Ολλανδοί συντελεστές κατέταξαν την ελληνική αποστολή σε μία από τις καλύτερες που έχουν περάσει.

Ο Γιώργος Λιανός, μέλη της ελληνικής παραγωγής και φυσικά οι παίκτες απόλαυσαν στο έπακρο το νέο τηλεπαιχνίδι - σόου και την πρωτόγνωρη εμπειρία που έζησαν σαν να είναι... «πενθήμερη εκδρομή», που θα θυμούνται για καιρό.