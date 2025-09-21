LIVE η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Θα μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συρρεύσει στο State Farm Stadium της Αριζόνα για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ, σε μια τελετή που έχει μετατραπεί σε μαζικό προσκύνημα.

Πάνω από 200.000 άτομα δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley όταν πυροβολήθηκε στον λαιμό από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.



Πλήθος κάθε ηλικίας, από εφήβους έως ηλικιωμένους, περιμένουν υπομονετικά, κάποιοι από αυτούς από τις πρώτες πρωινές ώρες, την ώρα που στην περιοχή τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Είναι χαρακτηριστικό πως το βάθρο που θα μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προστατευθεί με ειδικά διαφανή υλικά ασφαλείας.

Έλεγχοι μέχρι και στα... σκουπίδια / Φωτ.: Reuters

Το κοινό, με έντονα χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε (σύμφωνα με οδηγία των διοργανωτών), απέφυγε το μαύρο. Κατά μήκος των διαδρόμων, οικογένειες με μικρά παιδιά, νεαροί, ηλικιωμένοι — όλους τους ενώνει η συγκίνηση και η αναμονή. Μουσική με θρησκευτικά στοιχεία ηχεί, τα χέρια υψώνονται, το πλήθος στέκεται όρθιο, ως ένδειξη τιμής.

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Τζ. Ν. Βανς αναμένεται να λάβουν το λόγο στην τελετή, η οποία προετοιμάζεται ως μια σημαντική δημόσια υπόθεση με διεθνή προβολή.

Κι άλλοι εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν εκφράσει την επιθυμία να παραστούν στην κηδεία του, όπως και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ.

Σε αναβρασμό η αμερικανική κοινωνία

Ο 31χρονος διαμορφωτής κοινής γνώμης (influencer) δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο. Ο άνδρας αντιμετωπίζει τη θανατική καταδίκη.

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον / Reuters

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες, μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.

Μέσω των πλατφορμών του -περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ- ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του, τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.