«Γεια σας Ελλάδα» - Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε άψογα ελληνικά με τον 19χρονο γιο της

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ και η παρουσία της έγινε αισθητή από την πρώτη εμφάνισή της.

Η διπλωμάτης των ΗΠΑ έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου και ανέλαβε αμέσως δράση καθώς το πρόγραμμά της ήταν γεμάτο από την πρώτη κιόλας ημέρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου υπήρξε η οικοδέσποινα σε δεξίωση με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.



Παρά το πρόγραμμά της η πρέσβειρα των ΗΠΑ έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά την άφιξή της γράφοντας μεταξύ άλλων στα ελληνικά: «Γεια σας, Ελλάδα», στο X.

Αναλυτικά η ανάρτηση της

«Ελλάδα, γεια σας! Τι απίστευτη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα – την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Στη φωτογραφία που ανάρτησε φαίνεται η ίδια να έχει στο πλευρό της τον 19χρονο γιο της.

Χαιρετισμό προς τη νέα πρέσβειρα απηύθυνε και η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, με ανάρτησή της στο X στην οποία αναφέρει: «Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφτασε επίσημα σήμερα στην Ελλάδα. Ανυπομονούμε να δούμε τη σχέση Αμερικής και Ελλάδας να φτάνει σε νέα ύψη υπό την ηγεσία της!»

Η πρώτη επίσημη εμφάνισή της στην Αθήνα

Το βράδυ του Σαββάτου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τράβηξε τα βλέμματα στη δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με λίγες λάμψεις ήταν λαμπερή και χαμογελαστή κατά την είσοδό της στο ξενοδοχείο και χαιρετούσε ευδιάθετα τον κόσμο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Οι επίσημες υποχρεώσεις της την επόμενη εβδομάδα

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.