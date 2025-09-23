Στιγμές τρόμου για οικογένεια στην Κύμη: Φίδι «τρύπωσε» σε παιδικό δωμάτιο

Μία οικογένεια σε χωριό της Εύβοιας έζησε στιγμές τρόμου, όταν ένα μικρό φίδι μπήκε μέσα στο σπίτι της. Η αγωνία της οικογένειας ήταν μεγάλη, καθώς το ερπετό, γνωστό ως «σαΐτα», κατάφερε να τρυπώσει σε παιδικό δωμάτιο και, για ώρες, παρέμενε άφαντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (22/9) σε κατοικία στην Κύμη. Μια μπαλκονόπορτα και η σίτα ενός παιδικού δωματίου είχαν μείνει ανοιχτές, επιτρέποντας στο μικρό φίδι να εισχωρήσει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η εμφάνισή του προκάλεσε άμεση αναστάτωση και κινητοποίηση, καθώς η οικογένεια προσπάθησε να το εντοπίσει και να το απομακρύνει.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες που συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί, ακόμα και με τη συνδρομή ειδικού συνεργείου, το ερπετό δεν βρέθηκε. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ενοίκους του σπιτιού, οι οποίοι ζούσαν με την ιδέα ότι το φίδι κινούνταν ανεξέλεγκτα κάπου μέσα στο σπίτι, και μάλιστα στον χώρο όπου κοιμούνταν τα παιδιά.

Τα επικίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

Τα φίδια που έχουν δηλητήριο στη χώρα μας, είναι ο σαπίτης, το αγιόφιδο και οι οχιές. Τα δύο πρώτα έχουν δηλητήριο στα πίσω δόντια και άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δαγκώσουν με τρόπο που να εγχύσουν δηλητήριο σε άνθρωπο.

Σχετικά με τις οχιές, πέντε είναι τα είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά μόνο ένα, η Vipera ammodytes, εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, οι οχιές είναι αργά φίδια και αν νιώσουν απειλή μένουν ακίνητες ώστε να μη γίνουν αντιληπτές και στη συνέχεια απομακρύνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αποφύγουν τον κίνδυνο. Στην περίπτωση που τις πλησιάσει κάποιος αρκετά αρχίζουν να συρίζουν δυνατά (συριγμός) και κουλουριάζονται σε θέση άμυνας, ενώ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν την έσχατη άμυνά τους, το δάγκωμα, εάν τις πλησιάσουν σε απόσταση λιγότερη του μισού μέτρου.

Οι οχιές δεν θα επιτεθούν ποτέ εάν κάποιος δεν τις αρπάξει ή έρθει κοντά τους, εάν δεν νιώσουν δηλαδή άμεση απειλή για τη ζωή τους. Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση είναι πιο πιθανό να δαγκώσουν «στεγνά», δηλαδή χωρίς έγχυση δηλητηρίου, ως προειδοποίηση μόνο.