Τους «έκοψε» την ανάσα: Φίδι-γίγας εμφανίστηκε σε beach bar στην Αλόννησο - Δείτε φωτογραφίες

Ένα ασυνήθιστο… «θαμώνα» είχαν την ευκαιρία να «συναντήσουν» οι επισκέπτες ενός beach bar στην Αλόννησο, όταν ένα δίμετρο φίδι έκανε την εμφάνισή του ανάμεσα στα τραπέζια, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα έκπληξης, φόβου αλλά και περιέργειας.

Το ερπετό, που φάνηκε να μην ενοχλείται ιδιαίτερα από την ανθρώπινη παρουσία, «χάρισε» ένα πρωτόγνωρο θέαμα στους λουόμενους, καθώς κινούνταν με άνεση στον χώρο, σαν να ήθελε κι αυτό μερίδιο από τη χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και… έναν καφέ στην παραλία.

Χρήστης της σελίδας Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου φωτογράφησε το δίμετρο φίδι και το δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την κοινοποίηση της φωτογραφίας, οι γνώμες των ειδικών διχάστηκαν: ορισμένοι έκαναν λόγο για δεντρογαλιά, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για έφιο, ένα επίσης μη δηλητηριώδες αλλά διαφορετικό είδος φιδιού που συναντάται στη χώρα μας.

Ο έφιος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα και είναι φίδι ημερόβιο και έχει έντονη παρουσία στην Αλόννησο. Είναι μη δηλητηριώδες φίδι και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα είδη φιδιού της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το μήκος του μπορεί να φτάσει, και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπεράσει, τα δύο μέτρα. Τα ανήλικα άτομα έχουν γκρίζα ράχη με σκούρα στίγματα που σχηματίζουν εγκάρσιες μπάρες οι οποίες φθίνουν προς την ουρά.

Τα ενήλικα αποκτούν ένα γκριζο-καφέ ή γκριζο-ασημί χρώμα ραχιαία, κίτρινη κοιλιά και πορτοκαλί-κοκκινωπό κεφάλι. Οι φολίδες είναι λείες και γυαλιστερές. Τόσο στα ανήλικα, όσο και στα ενήλικα, κάθε ραχιαία φολίδα διατρέχεται από μια φωτεινή γραμμή κεντρικά, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται πολλές φωτεινές γραμμές κατά μήκος όλου του σώματος του φιδιού, οι οποίες γίνονται εντονότερες στην ουρά.

Μη δηλητηριώδες. Ημερόβιο, νευρικό και ταχύτατο φίδι που σκαρφαλώνει και κολυμπά επιδέξια. Πολύ προσαρμοστικό είδος που συναντάται σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων κάθε είδους από το επίπεδο της θάλασσας έως και 1.600 μέτρα υψόμετρο. Δραστηριοποιείται από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο, ανάλογα και με τις θερμοκρασίες.