Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια, έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1.16 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (26/9), στην Εύβοια.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 10 χλμ βόρεια - βορειοανατολικά των Ζαράκων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 12 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση είχε πολύ μικρή διάρκεια αλλά έγινε αισθητή και στην Αττική.