Ελλάδα Σεισμός Ζάκυνθος Local News

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 18 χιλιόμετρα.

Σεισμογράφος / Φωτ.: Imago
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 της Τετάρτης (1/10) ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 18 χιλιόμετρα.

