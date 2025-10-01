«Καμπανάκι» Λέκκα: Σε περιοχή με μεγάλα ρήγματα ο σεισμός στη Ζάκυνθο - Προσοχή στις κατολισθήσεις

Σε περιοχή της Ζακύνθου με υψηλή σεισμικότητα και μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις, σημειώθηκε ο σεισμός των 4,5 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» το νησί τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/10), τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας υπενθύμισε ακόμα ότι συνεχίζει να ισχύει η απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες της Ζακύνθου, όπως το Ναυάγιο, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 5.49 τα ξημερώματα, με επίκεντρο στα 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και εστιακό βάθος 17,9 χιλιόμετρα.