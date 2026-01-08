Μυστήριο στη Βόνιτσα: Εξαφανίστηκε μητέρα τριών ανήλικων παιδιά - Ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ανησυχία επικρατεί στη Βόνιτσα για την εξαφάνιση μίας μητέρας τριών παιδιών, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Η γυναίκα αγνοείται από τις 8 Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο η εξαφάνισή της δηλώθηκε μόλις σήμερα, Πέμπτη (8/1) στις Αρχές. Από την πρώτη στιγμή η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό, με την αστυνομία να ξεκινά έρευνες για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν η αγνοούμενη είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο φέρεται να είχε συμβεί πριν από περίπου πέντε χρόνια. Παρά το συμβάν, η γυναίκα παρέμενε στο σπίτι μαζί με τα τρία παιδιά της.

«Σιγά το σκηνικό - Της έδωσε μια σφαλιάρα»

Συγγενικό της πρόσωπο, μιλώντας για την υπόθεση, ανέφερε: «Η αστυνομία έχει την ημέρα που έχει δηλώσει με την ταυτότητά της, που έχει βγει από τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξαναγύρισε. Ότι είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Σιγά το σκηνικό που έγινε. Της έδωσε μία σφαλιάρα και από εκεί πήγε στην αστυνομία. Δεν ξέρω και από που ξεκίνησε αυτό. Δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε κάτι να πεις ότι τη χτύπησε δυνατά. Έγινε δικαστήριο. Αυτή έμεινε με τα παιδιά, αυτός είχε πάει στους γονείς του. Πιθανότατα, εγώ πιστεύω για να τον εκδικηθεί. Έφυγε και του άφησε τα παιδιά. Αν ήταν δεν θα έφευγε ή εάν έφευγε θα έπαιρνε ένα παιδί και θα πήγαινε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Για να τον εκδικηθεί, δεν το βλέπετε ότι είναι φως φανάρι; Εξαφανίστηκε».

Σήμερα, με τη δήλωση της εξαφάνισης, οι Αρχές απέστειλαν σήμα στη Βουλγαρία, χώρα καταγωγής της αγνοούμενης, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες ότι ενδέχεται να βρίσκεται εκεί.

Την ίδια στιγμή, συγγενής της γυναίκας αποκάλυψε πως είχε επικοινωνήσει μαζί της μέσω Viber κάποιες φορές, με την αγνοούμενη να της αναφέρει ότι σκόπευε να λείψει για λίγες ημέρες και ότι βρισκόταν στη Γερμανία.