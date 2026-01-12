Ποια χιονοδρομικά κέντρα σε όλη τη χώρα είναι ανοιχτά για σκι

Με το πρώτο αξιόλογο χιόνι της χρονιάς, τα χιονοδρομικά κέντρα άρχισαν να υποδέχονται τους πρώτους λάτρεις του σκι, με τους επαγγελματίες του κλάδου να ελπίζουν σε συνέχεια της χειμερινής εικόνας.

Αν και αρκετές πίστες άνοιξαν για το κοινό, σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων παραμένει ακόμη κλειστός.

Ποια είναι ανοιχτά

Για τα χειμερινά extreme sport παραμένουν ανοιχτά τα εξής χιονοδρομικά κέντρα:

Ανήλιο: Ανοιχτό για χιονοδρομία (ταινιόδρομος & baby lift), με ανοιχτό σαλέ. Η πρόσβαση από τους δρόμους γίνεται προς το παρόν χωρίς αλυσίδες.



Βασιλίτσα: Ανοιχτό για χιονοδρομία, με ανοιχτό σαλέ. Η πρόσβαση από τους δρόμους γίνεται προς το παρόν με αλυσίδες.



Παρνασσός: Ανοιχτό για χιονοδρομία (πίστα Περικλής & baby 3), με ανοιχτό σαλέ. Η πρόσβαση από τους δρόμους γίνεται προς το παρόν χωρίς αλυσίδες.



Βελουχίο: Ανοιχτό για χιονοδρομία, με ανοιχτό σαλέ. Η πρόσβαση από τους δρόμους γίνεται προς το παρόν χωρίς αλυσίδες.



Πισοδέρι: Ανοιχτό για χιονοδρομία, με ανοιχτό σαλέ. Η πρόσβαση από τους δρόμους γίνεται προς το παρόν χωρίς αλυσίδες.



Μαίναλο: Ανοιχτό για χιονοδρομία, με ανοιχτό σαλέ. Η πρόσβαση από τους δρόμους γίνεται προς το παρόν χωρίς αλυσίδες από Καρδαρά, με αλυσίδες από Βυτίνα



3-5 Πηγάδια: Ανοιχτό για χιονοδρομία (Σ2 & πίστα Παράδεισος 2 – αρχάριοι) ), με ανοιχτό σαλέ. Η πρόσβαση από τους δρόμους γίνεται προς το παρόν με αλυσίδες.

Ποια παραμένουν κλειστά

Κλειστά παραμένουν μέχρι σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, τα εξής κέντρα: