Φρίκη στην Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση μιας ακόμη υπόθεσης βιασμού μιας ανήλικης από 16χρονο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν δύο ημέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός, που γνώριζε το 12χρονο κορίτσι, την συνάντησε σε δρόμο στην Πάτρα και στην συνέχεια ασκώντας βία πάνω της, την οδήγησε σε απόμερο σημείο όπου και την βίασε.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το συμβάν στην Αστυνομία.

Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία κατά του 16χρονου για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

Να σημειωθεί ότι σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.