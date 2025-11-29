Τραγωδία στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από συγγενείς του
Από το ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός του - Η οικογένειά του νεαρού είναι γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή της Οβρυάς.
Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, για έναν 22χρονο που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από συγγενείς του.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η ΕΛΑΣ, με τους γιατρούς απλώς να διαπιστώνουν τον θάνατο του νεαρού.
Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει συγγενείς και φίλους της οικογένειας.
Τα αίτια θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί και απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι αρμόδιες αρχές.