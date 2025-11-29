Έξι συλλήψεις στο Χαλάνδρι: Εισβολή ενόπλων σε διαμέρισμα διακινητών ναρκωτικών

Σκηνές από αστυνομική ταινία του Χόλιγουντ εκτυλίχθηκαν πριν από λίγα βράδια σε ένα διαμέρισμα της οδού Ζαν Μορεάς στο Χαλάνδρι, με έξι «πρωταγωνιστές» που εμπλέκονται σε διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.

Αναλυτικά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ας Νοεμβρίου, δύο 18χρονοι πήγαν στο συγκεκριμένο σπίτι προκειμένου να ζητήσουν τα... ρέστα για μία οικονομική διαφορά που είχαν με τους ενοίκους από υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί τους είχαν ένα πιστόλι, το οποίο δεν δίστασαν να επιδείξουν για να ακινητοποιήσουν έναν 37χρονο και μία 24χρονη, στην οποία μάλιστα έβαλαν και χειροπέδες, απαιτώντας να τους δοθούν τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει.

Μία πηγή του flash.gr αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούστηκε κρότος που παρέπεμπε σε πυροβολισμό, με κατοίκους που άκουσαν τη φασαρία να ενημερώνουν την ΕΛ.ΑΣ. και επί τόπου να φτάνουν πρώτοι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Αυτοί ήταν που εντόπισαν τους δύο 18χρονους και τους οδήγησαν στο ΤΔΕΕ Χαλανδρίου, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν ο 37χρονος, η 24χρονη και δύο ακόμη άτομα ηλικίας 40 και 21 ετών. Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο σπίτι της οδού Ζαν Μορεάς, όσο και τις οικίες των λοιπών εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 155,77 γραμμ. κοκαΐνης, 483,2 γραμμ. κάνναβης, 485 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 178 φυσίγγια, πιστόλι, μαχαίρι, χειροπέδες, το χρηματικό ποσό των 6.358 ευρώ, κλειδιά οχημάτων και πλήθος από διαρρηκτικά εργαλεία.

Ακόμα κατασχέθηκε αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούταν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.