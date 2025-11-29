Ιπποκράτειος Πολιτεία: Έφοδος της ΕΛΑΣ και δύο συλλήψεις σε παράνομο κέντρο απεξάρτησης

«Λαβράκι» αποδείχτηκε η πληροφορία που στις αρχές Οκτωβρίου έφτασε στο Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού ότι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία λειτουργεί παράνομα κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών με «ταρίφα» έως και 1.400 ευρώ το μήνα ανά άτομο.



Και μάλιστα από πρόσωπα γνωστά στις Αρχές, καθώς ο ένας εξ’ αυτών είχε συλληφθεί ξανά για τον ίδιο λόγο τον Απρίλιο του 2024. Τότε, μαζί με ένα άλλο άτομο είχαν συστήσει παρανόμως εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης τοξικομανών, σε ένα σπίτι (και πάλι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία), διαφημίζοντας το μάλιστα και στο internet με το ΤΔΕΕ Ωρωπού να προχωρά σε έφοδο παρουσία εισαγγελέα και να κάνει συνολικά πέντε συλλήψεις.



Το ίδιο ακριβώς σκηνικό είχαν στήσει τώρα ο 46χρονος που είχε συλληφθεί πριν από ενάμιση χρόνο με έναν 44χρονο και πλέον αντιμετωπίζουν πλήθος κατηγοριών. Αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι και αυτό το κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών λειτουργεί χωρίς άδεια. Εντός του σπιτιού βρέθηκαν 15 άτομα – τρόφιμοι, οι οποίοι κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι παρακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης καταβάλλοντας μηνιαίως 1.200 έως 1.400 ευρώ.



Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν παράνομα ναρκωτικά και ψυχιατρικά σκευάσματα, με τον 46χρονο να αρνείται ότι λειτουργούσε «κέντρο απεξάρτησης» και να κάνει λόγο για... φιλοξενούμενους, ενώ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε στάδιο έκδοσης νόμιμης άδειας.