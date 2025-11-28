Μενίδι: Δίωξη για κακούργημα στην μητέρα της 14χρονης που απέβαλε μετά από ξυλοδαρμό
Η 35χρονη γυναίκα παραπέμπεται πλέον σε ανακριτή.
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 35χρονης την Παρασκευή (28/11) που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την 14χρονη κόρη της στο Μενίδι, με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.
Συγκεκριμένα, τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται είναι:
- Ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη
- Διακοπή της κύησης
Πλέον, η 35χρονη παραπέμπεται σε ανακριτή.
Το χρονικό της υπόθεσης
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) στο Μενίδι, με την 14χρονη στη συνέχεια να τυλίγει το έμβρυο σε μία εφημερίδα, να το βάζει σε μία σακούλα και να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου.
Εκεί η ανήλικη (η οποία ήταν έγκυος 1,5-2 μηνών) κατήγγειλε για ξυλοδαρμό την 54χρονη μητέρα της, η οποία συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με βαρύτατη δικογραφία.
Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παίδων μετά την αποβολή της ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα έγιναν λόγω της διαφωνίας που είχε η μητέρα της για την ερωτική σχέση που είχε η 14χρονη με άλλον Ρομά.