Καρδίτσα: Μάχη δίνει o 12χρονος μετά το ατύχημα με οινόπνευμα - Στη ΜΕΘ με 80% εγκαύματα στο σώμα

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 12χρονος από τον Παλαμά Καρδίτσας, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου όταν το παιδί χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι οινόπνευμα την ώρα που ένα συγγενικό του πρόσωπο άναβε το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τυλιχτεί στις φλόγες.

Άμεσα οι γονείς του το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας για τις πρώτες βοήθειες ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων, ο 12χρονος διακομίστηκε με ΕΚΑΒ και συνοδεία ιατρών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού.

Το αγόρι διασωληνώθηκε και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί εγκαύματα σε όλο του το σώμα που φτάνουν μέχρι και το 80%. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24 στο περιστατικό συμβάλλει και πλαστικός χειρουργός του ΚΑΤ.

Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της υγείας του, ενώ οι γονείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Την ίδια στιγμή η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό.