Διασωληνωμένος 12χρονος από την Καρδίτσα στο Παίδων - Υπέστη εγκαύματα στο τζάκι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του στον Παλαμά Καρδίτσας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το karditsapress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί.



Το αγόρι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής.