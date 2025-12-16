Σκληρές αποκαλύψεις στη συνέντευξη της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στο Vanity Fair

Σε μια σπάνια, εκτενή συνέντευξη στο Vanity Fair, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Susie Wiles αναφέρει λεπτομέρειες για την πολιτική γραμμή και την εσωτερική λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά και για σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχουν απασχολήσει παγκοσμίως.

Στη συνέντευξη, η Wiles αναφέρθηκε στη σχέση του προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι οι τηλεφωνικές επαφές τους έχουν «εναλλασσόμενο χαρακτήρα» κάποιες θετικές, άλλες όχι υποδεικνύοντας μια πολυπλοκότητα στη διμερή σχέση.

Συζήτηση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία αναδείχθηκε μέσα από γεγονότα που περιγράφονται στο ίδιο ρεπορτάζ: κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής συνάντησης του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, υπήρξε ανοικτή αντιπαράθεση σε δημόσια τηλεοπτική μετάδοση μια σύγκρουση που η Wiles αναγνώρισε ως αποτέλεσμα βαθύτερων εντάσεων ανάμεσα στην αμερικανική ομάδα και την ουκρανική πλευρά.

Επιπλέον, ο ίδιος ο Τραμπ πιστεύει, σύμφωνα με τη Wiles, ότι ο Πούτιν αποσκοπεί στην πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας μια ανησυχία που αντανακλά τις βαθιές διαφορές εντός της διοίκησης ως προς το πώς πρέπει να διαχειριστεί η Ουκρανική κρίση.

Throughout the first year of Donald Trump’s second administration, Vanity Fair writer Chris Whipple has interviewed Susie Wiles, White House chief of staff, amid each moment of crisis.



His insider’s account of Trump 2.0 joins the photography of Christopher Anderson for a… pic.twitter.com/61Dwohc9g4 — VANITY FAIR (@VanityFair) December 16, 2025

Η στρατηγική έναντι της Βενεζουέλας

Η συνέντευξη αποκαλύπτει επίσης τη σκληρή προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στην Βενεζουέλα. Η Wiles περιγράφει τη στρατηγική του Τραμπ να συνεχιστεί η «πίεση» κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο, που περιλαμβάνει και στρατιωτικές ενέργειες όπως επίθεση σε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά μια επιχειρησιακή προσέγγιση που έχει επικριθεί διεθνώς και έχει οδηγήσει σε χαρακτηρισμούς περί «ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου» από ορισμένους αναλυτές.

Η ίδια αναφέρει ότι ο Τραμπ επιθυμεί να συνεχίσει την πίεση μέχρι ο Μαδούρο «να υποστεί ήττα», υποδηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν σκληρή γραμμή μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι τους στη Λατινική Αμερική.

Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Wiles επιχειρεί να παρουσιάσει και έναν πιο μετρημένο τόνο, λέγοντας ότι ο Τραμπ προσπαθεί να λειτουργήσει ως «πράκτορας ειρήνης» σε διεθνές επίπεδο παρά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και τις στρατιωτικές δράσεις που έχουν γίνει γνωστές.