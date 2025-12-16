Κλιμακώνει τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ο Τραμπ: «Όπλο μαζικής καταστροφής η φαιντανύλη»

Την περαιτέρω σκλήρυνση της πολιτικής του κατά της διακίνησης ναρκωτικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/12) ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας ότι η κυβέρνησή του κατατάσσει τη φαιντανύλη και τις πρόδρομες χημικές ουσίες της στην κατηγορία των «όπλων μαζικής καταστροφής».

«Με το εκτελεστικό διάταγμα που θα υπογράψω σήμερα, κατατάσσουμε επίσημα τη φαιντανύλη στα όπλα μαζικής καταστροφής, όπως ακριβώς είναι», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, χαρακτηρίζοντας το συνθετικό οπιοειδές ως μία άνευ προηγουμένου απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «καμία βόμβα δεν προκαλεί όσα προκαλεί αυτό το ναρκωτικό», κάνοντας λόγο για 200.000 έως 300.000 θανάτους ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), το 2024 καταγράφηκαν περίπου 80.000 θάνατοι από υπερβολική δόση, εκ των οποίων περίπου 48.000 αποδίδονται σε συνθετικά οπιοειδή, κυρίως στη φαιντανύλη.

«Πιο πολύ χημικό όπλο παρά ναρκωτικό»

Το εκτελεστικό διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρει ότι η φαιντανύλη «βρίσκεται πιο κοντά στον ορισμό ενός χημικού όπλου παρά ενός ναρκωτικού», επισημαίνοντας ότι η παραγωγή και η διανομή της, κυρίως από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, «απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην αμερικανική ήπειρο και στα σύνορα της χώρας».

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της ομοσπονδιακής πολιτικής για τη μαριχουάνα, εξετάζοντας την κατάταξή της σε λιγότερο επικίνδυνη κατηγορία ουσιών. Όπως ανέφερε, μια τέτοια αλλαγή «θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ερευνών που σήμερα δεν είναι εφικτές λόγω των υφιστάμενων περιορισμών».

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ορισμένα καρτέλ ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», εντείνοντας τις πιέσεις κυρίως προς το Μεξικό και την Κολομβία, αλλά και προς τη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Παρότι η αμερικανική πλευρά κατηγορεί το Καράκας για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, ειδικοί επισημαίνουν ότι η Βενεζουέλα δεν συγκαταλέγεται στις κύριες πηγές των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ και δεν παράγει φαιντανύλη.

Ο Τραμπ κλιμακώνει τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, αναπτύσσοντας αεροπορικά και ναυτικά μέσα και πραγματοποιώντας επιχειρήσεις κατά ταχύπλοων που θεωρείται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, κινήσεις των οποίων η νομιμότητα έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθετεί στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ρητορική και πρακτικές που παραπέμπουν ευθέως στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της, η DEA θεωρεί ότι τα μεξικανικά καρτέλ βρίσκονται «στον πυρήνα» της κρίσης των συνθετικών οπιοειδών στις ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον κατηγορεί επανειλημμένα κινεζικές εταιρείες για την πώληση πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαιντανύλης.