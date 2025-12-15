Ανάρμοστη ανάρτηση Τραμπ για Ράινερ: Έπασχε από ψυχική νόσο γνωστή ως «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ»

Μια ανάρμοστη και σκληρή δήλωση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη άγρια δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Στην ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Truth Social αναφέρει ότι ο Ράινερ έπασχε από «σύνδρομο διαταραχής Τραμπ» υπονοώντας ότι οι πολιτικές απόψεις του διάσημου σκηνοθέτη και ηθοποιού του Χόλιγουντ συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην πιθανή δολοφονία του.

Ο Ράινερ ήταν σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμος υποστηρικτής του Δημοκρατικού κόμματος με αποτέλεσμα ο νυν πρόεδρος να καταφερθεί εναντίον του θύματος με υποτιμητικούς όρους. Μάλιστα το 2017, ο σκηνοθέτης είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «ψυχικά ακατάλληλο» για αξίωμα.

«Ήταν γνωστό ότι τρέλαινε τον κόσμο με την μανιώδη εμμονή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε χαρακτηριστικά ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του - και ορισμένων συντηρητικών - να τιμωρήσουν όποιον υποστήριξε ότι η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ήταν δικαιολογημένη ή συνέπεια των κατά καιρούς διχαστικών πολιτικών του απόψεων.



Η ανάρτηση Τραμπ

«Κάτι πολύ λυπηρό συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος και αγωνιζόμενος, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και αστέρας της κωμωδίας, απεβίωσε, μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω του θυμού που προκαλούσε στους άλλους μέσω της μαζικής, άκαμπτης και ανίατης πάθησής του από μια ψυχικά ακρωτηριαστική ασθένεια γνωστή ως ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΡΑΜΠ (TRUMP DERANGEMENT SYNDROME), που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS. Ήταν γνωστό ότι τρέλαινε τους ανθρώπους με την μανιώδη εμμονή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, με την προφανή παράνοιά του να φτάνει σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες μεγαλείου, και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να είναι προ των πυλών, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη».

Ύποτπος για τη δολοφονία ο γιος του ζευγαριού, Νικ

Το κουβάρι σχετικά με τον Νικ Ράινερ που κρατείται για τη δολοφονία, έχει αρχίσει να ξετυλίγεται, με νέα στοιχεία να γίνονται γνωστά.

Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι έφερε τραύματα από μαχαίρι με τη Διεύθυνση Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του Λος Άντζελες να διεξάγει έρευνα για το περιστατικό. Λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου, το «People» ανέφερε ότι ο γιος τους Νικ φέρεται να είναι ο δράστης, με τις Αρχές να τον έχουν υπό κράτηση έως ότου να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες.

Ο Ράινερ και η Σίνγκερ ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια και είχαν τέσσερα παιδιά: τους Τζέικ και Νικ, τη Ρόμι και την κόρη του Ρομπ, Τρέισι, από προηγούμενο γάμο με την Πένι Μάρσαλ.