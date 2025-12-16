«Θα τρώγαμε μαζί εκείνη την ημέρα»: Αποκαλυπτική η Μισέλ Ομπάμα για τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ

Σοκαρισμένη εμφανίστηκε η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μισέλ Ομπάμα, καθώς ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Late Night Show» με τον Τζίμι Κίμελ το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Ερωτώμενη για τη σοκαριστική δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι μαζί με τον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν προγραμματίσει να γευματίσουν παρέα με τα θύματα την ημέρα που εντοπίστηκαν νεκροί.

Η Ομπάμα αναφέρθηκε επίσης στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του νυν Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία αποκάλεσε τον Ρομπ Ράινερ «διαταραγμένο».

«Επιτρέψτε μου να πω απλώς το εξής: σε αντίθεση με ορισμένους ανθρώπους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν από τους πιο αξιοπρεπείς, θαρραλέους ανθρώπους που θα θέλατε κάποια στιγμή να γνωρίσετε. Δεν ήταν διαταραγμένοι ούτε τρελοί. Ήταν παθιασμένοι άνθρωποι. Σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολύ θάρρος, ήταν το είδος ανθρώπων που ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν τις πράξεις τους και τα ενδιαφέροντά τους. Και νοιάζονταν για την οικογένειά τους. Και νοιάζονταν για αυτή τη χώρα. Και νοιάζονταν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια».

Michelle Obama revealed on 'Jimmy Kimmel Live' that she and Barack Obama had plans with Rob and Michele Reiner Sunday night. pic.twitter.com/46skLdCfGr — LateNighter (@latenightercom) December 16, 2025

Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μια δήλωση σχετικά με τους Ράινερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , λέγοντας: «Αυτός και η σύζυγός του έζησαν ζωές που ορίζονταν από σκοπό. Θα τους θυμόμαστε για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν».

Σοκαρισμένο το Χόλιγουντ

Ανάμεσα σε μια πληθώρα αφιερωμάτων διασημοτήτων στον Ράινερ, ο Τζέρι Σάινφελντ δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Ράινερ στην επιτυχία της κωμικής σειράς του «Seinfeld».

«Η εκπομπή μας δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς αυτόν. Είδε κάτι που κανείς άλλος δεν μπορούσε. Όταν τα πρώτα επεισόδια δεν άρεσαν στο κανάλι, μας έσωσε από την ακύρωση. Το γεγονός ότι δούλευα με τον γιο του Καρλ Ράινερ, ο οποίος τυχαίνει να είναι ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους στον χώρο του θεάματος, μου φαινόταν εξωπραγματικό. Ήμουν αφελής εκείνη την εποχή για το πόσο σημαντικό ήταν το πάθος του για εμάς. Ο Ρομπ και η Μισέλ παντρεύτηκαν ακριβώς την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή μας και άφησαν για μένα το αποτύπωμα του πώς υποτίθεται ότι λειτουργεί, ο καθένας διευρύνοντας τον άλλον. Ο θάνατός τους, μαζί, είναι απίστευτα λυπηρός».