Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του ζεύγους Ράινερ: Πώς εντοπίστηκαν οι σοροί - Η διάψευση του «καβγά»

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, της φωτογράφου Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι σοροί των οποίων ανακαλύφθηκαν στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Φερόμενος δράστης της δολοφονίας είναι ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόσωπο «κοντά στην οικογένεια» που μίλησε στους New York Times διατηρώντας την ανωνυμία του, ανέφερε ότι το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά το αντιλήφθηκε ο μασέρ που έφτασε για προγραμματισμένο ραντεβού την Κυριακή στο σπίτι του ζεύγους Ράινερ, διαπιστώνοντας ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ενοίκους.

Ο μασέρ επικοινώνησε με την 28χρονη κόρη του ζευγαριού, Ρόμι Ράινερ, η οποία μένει κοντά στο σπίτι των γονιών της. Όταν τελικά η Ρόμι μπήκε στο σπίτι εντόπισε τη σορό του πατέρα της όμως «έφυγε με αγωνία» χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το σώμα της μητέρας της ήταν επίσης μέσα στο σπίτι. Η συγκάτοικός της, που την είχε συνοδεύσει, κάλεσε τη γραμμή βοήθειας. Όταν κατέφτασαν οι διασώστες, εντόπισαν στο χώρο του σπιτιού και τη σορό της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Υπό αμφισβήτηση ο «καβγάς» με τον Νικ Ράινερ

Οι Αρχές έχουν ήδη απαγγείλει κατηγορίες γιο του ζευγαριού, για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και για τη χρήση επικίνδυνου όπλου, ενός μαχαιριού, από το οποίο φέρεται να βρήκαν τον θάνατο ο Ρομπ και η σύζυγός του.

Σημειώνεται ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά.

Ωστόσο, η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Ρόμι Ράινερ είπε στους διασώστες ότι ο αδερφός της έμενε σε έναν ξενώνα μέσα στο ακίνητο των γονιών τους αλλά δεν τον κατονόμασε ως ύποπτο.

Η πηγή αμφισβήτησε επίσης τις αναφορές ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ήταν ιδιαίτερα «ανήσυχοι» για τη συμπεριφορά του γιου τους τις τελευταίες εβδομάδες και ότι είχαν «έντονο καβγά» μαζί του σε πάρτι το βράδυ πριν τη διπλή δολοφονία.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, δήλωσε την Τρίτη (16/12) ότι ο ιατροδικαστής δεν είχε ακόμη προσδιορίσει εάν οι Ράινερ πέθαναν αργά το Σάββατο ή την Κυριακή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η κατάσταση των σορών τους υποδηλώνει ότι ήταν νεκροί μερικές ώρες πριν την ανεύρεσή τους.

Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη την Κυριακή περίπου 24 χιλιόμετρα μακριά από το τραγικό συμβάν. Επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη για ακρόαση απαγγελίας κατηγορίας, αλλά ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, δήλωσε ότι δεν είχε λάβει ιατρική άδεια και δεν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο το νωρίτερο μέχρι την Τετάρτη.