Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, για την δολοφονία των γονιών του

Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη για ανάκριση, έπειτα από την δολοφονία των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ, όπως αποκαλύπτουν τα αρχεία της φυλακής του Λος Άντζελες.

Ο 32χρονος Νικ συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τα αρχεία, που τον κατηγορούν για «δραστηριότητα συμμορίας» χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Η εγγύηση του έχει οριστεί στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Νικ μεταφέρθηκε για ανάκριση αμέσως μετά την ανταπόκριση της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες σε κλήση για ιατρική βοήθεια στο σπίτι του ζευγαριού στο Μπρέντγουντ, στις 3:30 μ.μ. τοπική ώρα. Στη σκηνή, βρέθηκαν νεκροί ένας άνδρας, 78 ετών, και μία γυναίκα, 68 ετών, οι οποίοι αργότερα επιβεβαιώθηκαν ως οι Ρομπ και Μισέλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη τους, Ρόμι, που μένει απέναντι, ήταν αυτή που τους βρήκε.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι ντετέκτιβ της διεύθυνσης εγκλημάτων κλοπής και ανθρωποκτονιών εξετάζουν τους θανάτους ως «προφανή ανθρωποκτονία». Τα TMZ και People ανέφεραν ότι οι δύο είχαν τραυματιστεί με τρόπο που παραπέμπει σε επίθεση με μαχαίρι.

Πηγές από τις αρχές ανέφεραν στην εφημερίδα LA Times ότι μέλος της οικογένειας ήταν υπό ανάκριση σε σχέση με τους θανάτους. Αυτό ακολούθησε από συνέντευξη τύπου το βράδυ της Κυριακής, στην οποία ο επικεφαλής ντετέκτιβ της LAPD, Άλαν Χάμιλτον, δήλωσε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και ότι «προς το παρόν, το LAPD δεν αναζητά κανέναν ως ύποπτο ή ως πρόσωπο ενδιαφέροντος».

Εκπρόσωπος της οικογένειας Ράινερ επιβεβαίωσε τους θανάτους τους το βράδυ της Κυριακής.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας σε ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ. «Η καρδιά μας είναι συντετριμμένη από αυτήν την ξαφνική απώλεια και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη συγκλονιστική στιγμή».