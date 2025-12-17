Ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες στον Νικ Ράινερ για τον θάνατο των γονιών του

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του βρίσκεται και επίσημα ο Νικ Ράινερ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (16/12) ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν.

Οι εισαγγελείς θεώρησαν ότι ο Νικ Ράινερ χρησιμοποίησε μαχαίρι για να σκοτώσει τους γονείς του, τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Ο 32χρονος συνελήφθη αρκετές ώρες αφότου βρέθηκαν τα πτώματα των γονιών του το απόγευμα της Κυριακής.



Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες οδήγησαν τους ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών στον μικρότερο γιο του ζευγαριού, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αφότου το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή.



Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας δήλωσε ότι οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής. «Οι κατηγορίες θα είναι για δύο περιπτώσεις φόνου πρώτου βαθμού με την ειδική περίσταση των πολλαπλών φόνων», είπε. «Αντιμετωπίζει επίσης μια ειδική κατηγορία ότι χρησιμοποίησε ένα επικίνδυνο και θανατηφόρο όπλο, δηλαδή ένα μαχαίρι».

«Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την θανατική ποινή», πρόσθεσε.

Μόλις κατατεθούν οι κατηγορίες ο Νικ Ραίνερ θα οδηγηθεί στο δικαστήριο που ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις, είπε ο εισαγγελέας. Δεν είναι γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη.