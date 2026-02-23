«Είμαι αθώος»: Ξεκινάει η δίκη του γιου του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, Νικ, δήλωσε αθώος τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, κατά την προσαγωγή του σε δικαστήριο του Λος Άντζελες όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον φόνο των γονιών του.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία, μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ τον Δεκέμβριο. Ο γνωστός σκηνοθέτης της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου.

Η ψυχική υγεία του γιου τους, ο οποίος είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια πριν από πολλά χρόνια, καθώς και η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, αναμένεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο της δίκης.

Ο Νικ Ράινερ κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ακόμη και σε θάνατο, αφού η ποινή αυτή δεν έχει καταργηθεί στην Καλιφόρνια, όμως δεν εφαρμόζεται από το 2019.



Στο στάδιο αυτό είναι σύνηθες οι κατηγορούμενοι να δηλώνουν αθώοι, όποια και αν είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος του παραιτήθηκε αιφνιδίως και χωρίς καμία εξήγηση τον περασμένο μήνα και έχει αντικατασταθεί από έναν δημόσιο συνήγορο.



Ο Νικ Ράινερ θα παραμείνει κρατούμενος, αφού δεν του χορηγήθηκε αποφυλάκιση υπό όρους, και θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Απριλίου.