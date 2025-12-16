Το BBC δηλώνει πως θα αμυνθεί στην αγωγή-μαμούθ των 10 δισ. δολαρίων του Τραμπ

Το BBC δήλωσε σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ότι θα αμυνθεί απέναντι στην αγωγή για δυσφήμηση που κατέθεσε ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

«Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του BBC, το οποίο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για το λάθος σε επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ που δίνουν την εντύπωση ότι κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Υπουργός καλεί το BBC να μην υποχωρήσει

Υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε πως πιστεύει ότι το BBC είχε δίκιο να μην υποχωρήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου για δυσφήμηση σχετικά με επεξεργασμένα αποσπάσματα μιας ομιλίας του που συνδέθηκε με την επίθεση οπαδών του στις 6 Ιανουαρίου 2021 εναντίον του Καπιτωλίου.

Το BBC, το δημόσια χρηματοδοτούμενο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βρετανίας, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδεχθεί πως έκανε λάθος κρίσης, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διεκδίκηση του Τραμπ και ότι θα υπεραμυνθεί της θέσης του.

«Ζήτησαν συγγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν στην εκπομπή Panorama, αλλά ήταν επίσης πολύ σαφείς ότι δεν υφίσταται ζήτημα να λογοδοτήσουν στο πλαίσιο των κατηγοριών του κ. Τραμπ για το ευρύτερο ζήτημα αναφορικά με λίβελο ή δυσφήμηση», δήλωσε στο Sky News ο υφυπουργός Υγείας Στίβεν Κίνοκ.

«Έτσι πιστεύω ότι είναι σωστό το BBC να μην υποχωρήσει σ' αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.