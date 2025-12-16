Διάγγελμα Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης - «Τα καλύτερα έρχονται»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (16/12) ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).



Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του.

««Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, για το τηλεοπτικό διάγγελμα που - όπως γράφουν τα αμερικανικά μέσα - θα είναι ζωντανό.

Η ομιλία αυτή έρχεται καθώς ο Τραμπ πλησιάζει στο ένα έτος της δεύτερης θητείας του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα αντιδράσεις από τους επικριτές για τα μηνύματά του σχετικά με την προσιτή τιμή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και την εστίασή του στην εξωτερική πολιτική.



Ωστόσο, ο πρόεδρος φαίνεται να στρέφει την προσοχή του ολοένα και περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα, ταξιδεύοντας στην πολιτεία-κλειδί της Πενσυλβάνια την περασμένη εβδομάδα για να επαινέσει τις προσπάθειες της κυβέρνησής του για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Έχει επίσης προγραμματίσει να επισκεφθεί την πολιτεία-κλειδί της Βόρειας Καρολίνας την Παρασκευή.