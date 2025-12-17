Το διάγγελμα Τραμπ «κόβει στη μέση» τον τελικό του Survivor στις ΗΠΑ

Η 49η σεζόν του Survivor, που θα μεταδοθεί από το CBS, φτάνει στην κορύφωσή της με πέντε εναπομείναντες ναυαγούς να διεκδικούν το έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το μεγάλο φινάλε θα διακοπεί λόγω προγραμματισμένου διαγγέλματος του Αμερικανού προέδρου.

Το CBS ανακοίνωσε ότι ο τρίωρος τελικός, ο οποίος ξεκινά στις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα, θα διακοπεί για να μεταδοθεί το διάγγελμα του Τραμπ. Στη συνέχεια, το επεισόδιο του Survivor θα συνεχιστεί από το σημείο που διακόπηκε, επιτρέποντας στους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν ολόκληρο το επεισόδιο.

Ο 79χρονος πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω του Truth Social: «Συμπατριώτες μου Αμερικανοί, θα απευθύνω ένα διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, ζωντανά από τον Λευκό Οίκο, στις 9 μ.μ. Ανυπομονώ να σας «δώ» τότε. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά!».