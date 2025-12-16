Μαζικές απεργίες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Αναστάτωση για χιλιάδες επιβάτες

Αναστάτωση στις πτήσεις αναμένεται από αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στην Ιταλία, καθώς ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις που θα επηρεάσουν χιλιάδες επιβάτες ενόψει των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, προσωπικό εδάφους, πλήρωμα αεροσκαφών και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχουν στην απεργία της 17ης Δεκεμβρίου. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει και εθνική τετράωρη διακοπή των ελέγχων εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που εκατομμύρια ταξιδιώτες ετοιμάζονται για τις χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της SkyRefund, δεκάδες πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν κατά τη διάρκεια της τετράωρης διακοπής, επηρεάζοντας πιθανώς περισσότερους από 6.000 επιβάτες.

Από τις 13:00 έως τις 17:00, θα σταματήσουν τη δουλειά πολλαπλές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο κέντρο ελέγχου της ENAV στη Ρώμη, το προσωπικό εδάφους αεροδρομίων και εργαζόμενοι σε αεροπορικές εταιρείες όπως ITA Airways, Vueling και EasyJet. Οι καθυστερήσεις αναμένεται να επηρεάσουν πολλά αεροδρόμια, μεταξύ άλλων σε Μιλάνο, Ρώμη, Βενετία, Νάπολη και Κατάνια, όπου οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν μεγάλες ουρές στους ελέγχους ασφαλείας και καθυστερημένες αναχωρήσεις, αναφέρει η Daily Mail.

Ακόμη και πτήσεις εκτός της απεργιακής περιόδου ενδέχεται να σημειώσουν καθυστερήσεις μέχρι αργά το βράδυ, καθώς τα προγράμματα προσπαθούν να ανακάμψουν.

Τι ισχύει με τις αποζημιώσεις

Ο Ivalyo Danailov, CEO της SkyRefund, τονίζει: «Για τους επιβάτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές απεργίες ελεγκτών και προσωπικού εδάφους αυτή την εβδομάδα στην Ιταλία, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους βάσει του Κανονισμού 261/2004 της ΕΕ. Η βασική διάκριση για την αποζημίωση είναι ποιοι συμμετέχουν στην απεργία».

«Οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε φροντίδα και βοήθεια, όπως γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε ξενοδοχείο για διανυκτερεύσεις σε περίπτωση σημαντικών καθυστερήσεων, ανεξάρτητα από την αιτία της απεργίας», προσθέτει. «Ωστόσο, η δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης έως €600 εξαρτάται αποκλειστικά από το προσωπικό που απεργεί».

Σύμφωνα με τον Danailov, «δεδομένου του συνδυασμού ομάδων που απεργούν - ATC, εξωτερικό προσωπικό εδάφους και αεροπορικό προσωπικό – οι επιβάτες συνιστάται να εξασφαλίσουν αμέσως την πλήρη επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική διαδρομή από την αεροπορική τους εταιρεία. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ακόμη και αν δεν προβλέπεται πρόσθετη χρηματική αποζημίωση».

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται εν μέσω κύματος απεργιών σε όλη την Ευρώπη, με απεργίες να πλήττουν επιβάτες της Scandinavian Airlines από το αεροδρόμιο του Χίθροου, ενώ δεκάδες πτήσεις και τρένα ακυρώθηκαν πρόσφατα στην Πορτογαλία λόγω κινητοποιήσεων.

Στη Γαλλία, τα αεροδρόμια αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα φέτος το καλοκαίρι, ενώ οι απεργίες για το ιταλικό προσωπικό της Air France-KLM τελικά ακυρώθηκαν.