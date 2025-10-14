Βέλγιο: «Αλαλούμ» στα αεροδρόμια λόγω της πανεθνικής απεργίας - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Σοβαρές διαταραχές στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά έχει προκαλέσει η εθνική απεργία που κηρύξαν την Τρίτη 14/10 εργατικά συνδικάτα στο Βέλγιο.

Οι απεργοί αντιδρούν κατά των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού που θέλει να περιορίσει τα επιδόματα ανεργίας σε δύο χρόνια και να εφαρμόσει μια ευρεία μεταρρύθμιση των συντάξεων.

Μεγάλη είναι η προσέλευση των διαδηλωτών καθώς σύμφωνα με τα συνδικάτα, πάνω από 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν από το πρωί στους δρόμους των Βρυξελλών (80.000 σύμφωνα με την αστυνομία).

Βέλγοι διαδηλωτές στους δρόμους των Βρυξελλών / Reuters

Η βελγική κυβέρνηση συνασπισμού έχει δρομολογήσει επίσης σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, η παρουσίαση του οποίου αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Τα αιτήματα που προβάλλουν τα τρία μεγάλα συνδικάτα (CSC, FGTB και CGSLB) είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά: ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίκαιες συντάξεις.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου .

«Το αεροδρόμιο Charleroi δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τις προγραμματισμένες πτήσεις αναχώρησης και άφιξης», αναφέρει ανακοίνωση του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Σοβαρές διαταραχές έχουν υποστεί και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε Βρυξέλλες, Φλάνδρα και Βαλονία.