Αλαλούμ με τις πτήσεις από Βρυξέλλες: Ακυρώνονται όλες στις 26 Νοεμβρίου λόγω απεργίας

Ταλαιπωρία αναμένεται να βιώσουν όσοι επιβάτες έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από και προς τις Βρυξέλλες στις 26 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του αεροδρομίου της βελγικής πρωτεύουσας, οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στην πανεθνική απεργία που έχει προκηρυχθεί για εκείνη την ημέρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ακυρώθηκαν, εκ των προτέρων, όλες οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί με χιλιάδες επιβάτες να αναγκάζονται τώρα να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

Διακοπές επίσης μπορεί να υπάρξουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες από και προς το αεροδρόμιο λόγω της απεργίας, πρόσθεσε η διοίκηση του αεροδρομίου.